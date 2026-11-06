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Beijing'deki 7. Dünya Medya Zirvesi'nde medya temsilcileri işbirliği çağrısı yaptı

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Beijing'deki 7. Dünya Medya Zirvesi'nde medya temsilcileri işbirliği çağrısı yaptı
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Beijing'deki 7. Dünya Medya Zirvesi'ne katılan medya temsilcileri, küresel güvenlik sorunları ve ortak kalkınma için diyalog ve işbirliği çağrısı yaptı. Zirvede medyanın ileri teknolojilerden yararlanması ve yapay zekanın daha güvenli, adil ve kapsayıcı geliştirilmesi ele alındı.

BEİJİNG, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de devam eden 7. Dünya Medya Zirvesi'ne katılan Çinli ve yabancı medya kuruluşlarının temsilcileri, küresel güvenlik sorunlarıyla mücadele etmek ve ortak kalkınmayı teşvik etmek amacıyla diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Zirve kapsamında perşembe günü düzenlenen Akıllı Medyanın Güçlendirilmesi başlıklı alt forumda katılımcılar, medyanın ileri teknolojilerden yararlanma yollarını, ortak bir anlayış inşasının yol haritasını ve küresel güvenlik ile ortak kalkınmaya katkı sunma imkanlarını ele aldı.

Xinhua Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Ren Weidong forumda yaptığı konuşmada, medya kuruluşlarının küresel güvenlik sorunlarına seyirci kalmaması, aksine sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Ren, medyanın olgulara dayalı haberciliği savunma, ileri teknolojileri benimseme, farklı sesleri duyurma ile etkileşim ve işbirliğini teşvik etme yoluyla küresel güvenliği koruyacak ve sürdürülebilir kalkınmayı ilerletecek ortak aklın oluşturulmasına katkıda bulunabileceğini belirtti.

Endonezya'nın Antara Haber Ajansı Başkanı Abdul Hakim ise, enerji altyapısı ve bilgi işlem kapasitesindeki ilerlemelerin yarattığı fırsatlardan gelişmekte olan ülkelerin de yararlanmasının önemini vurguladı. Hakim, dijital dönüşümün büyük kentler dışında yaşayan daha fazla insanın güvenilir bilgiye erişimini sağlaması gerektiğine işaret etti.

Katılımcılar ayrıca teknolojik başarıların paylaşılması ve mesleki yetkinliklerin artırılması konusunda işbirliğini güçlendirerek yapay zekanın daha güvenli, daha adil ve daha kapsayıcı bir doğrultuda geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
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