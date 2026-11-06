Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeniden ifadeleri alınan Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül, işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına karar verirken diğer iki isim hakkında adli kontrol hükümleri uyguladı.

BAKAN GÜRLEK'TEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, Fatma Betül Sayan Kaya'nın hakimliğe sevk edildiği saatlerde yaptığı paylaşım dikkat çekti. Gürlek, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından bir bölümün yer aldığı videoyu yayımladı.

Videoda Erdoğan'ın şu sözleri yer aldı:

"AK Parti'nin ilgili mekanizmaları tıkır tıkır işliyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Varsa bir sorun çözer, işimize bakarız... Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı."

"YANLIŞ YAPANLA VEDALAŞIR, YOLUMUZA DEVAM EDERİZ"

Bakan Gürlek, paylaşımında #DuruşumuzBelli etiketini kullanırken Erdoğan'ın videoda yer alan şu ifadelerine de yer verdi:

"Biz, tazelenerek ilerleriz! Biz, her dem yeniden doğarız. Biz, yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz."

Kaynak: Haberler.com