Kartepe'nin milyonluk oteli harabeye döndü! Son hali içler acısı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yıllarca kış turizminin önemli adreslerinden biri olan Green Park Oteli'nin son hali dikkat çekti. Bolu Kartalkaya'da yaşanan ölümcül otel yangınının ardından turizm tesislerine yönelik denetimlerin artırılmasıyla güvenlik eksiklikleri tespit edilen otelin uzun süredir kapalı olduğu belirtildi. Kocaeli Gündem tarafından yerinde görüntülenen dev tesisin bakımsızlık nedeniyle ciddi şekilde zarar gördüğü aktarıldı.

33 HAYATİ EKSİKLİĞİN HİÇBİRİ GİDERİLMEDİ

Kocaeli Gündem'in haberine göre; Kartalkaya'daki otel yangınının ardından Türkiye genelinde turizm tesislerine yönelik denetimler sıklaştırılırken Kartepe Green Park Oteli'nde de ciddi güvenlik eksiklikleri tespit edildi. Milyonlarca lira harcanan otelde belirlenen 33 hayati eksikliğin hiçbiri giderilmedi.

İtfaiyeden gerekli uygunluk onayını da alamadığı belirtilen tesisin bu kış sezonunda da hizmete açılmayacağı ifade edildi.

DUVARLARDAN SU SIZIYOR, TAVANLAR ÇÖKÜYOR

Bir dönem kış turizminin gözde tesislerinden biri olan otelin son görüntüleri, yapının geldiği durumu ortaya koydu. Kocaeli Gündem'in haberine göre dev kompleksin duvarlarından yoğun şekilde su sızarken bazı bölümlerde tavanların çöktüğü görüldü.

Uzun süredir kullanılmadığı belirtilen otelin bakımsızlık nedeniyle giderek yıprandığı, bir zamanlar turistleri ağırlayan tesisin bugün harabeyi andırdığı aktarıldı.

İŞLETMECİ OTELİ TERK ETTİ

Otelin işletmecisi Adil Üstündağ'ın da tesisten ayrıldığı öne sürüldü. Üstündağ'ın, "Artık bana buradan hayır gelmez" diyerek eşyalarını topladığı ve zirveden ayrıldığı iddia edildi.

Kartepe'nin önemli turizm yatırımlarından biri olan otelin yeniden ne zaman faaliyete geçeceğine ilişkin ise herhangi bir takvim paylaşılmadı.

Kaynak: Haberler.com