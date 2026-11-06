Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı

Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Amedspor karşılaşması öncesinde ilk 11'de değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Deneyimli teknik adamın Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ı dinlendirerek bu isimlerin yerine Leroy Sane ve Rafael Leao'ya forma şansı vermeyi planladığı öne sürüldü.
- Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Amedspor ile karşılaşacak.
- Teknik direktör Okan Buruk'un yoğun maç takvimi nedeniyle ilk 11'de rotasyona gitmesi bekleniyor.
- Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın dinlendirilmesi, yerlerine Leroy Sane ve Rafael Leao'nun ilk 11'de görev alması planlanıyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Amedspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un yoğun maç takvimini dikkate alarak ilk 11'de rotasyona gitmeyi planladığı belirtildi. Deneyimli çalıştırıcının özellikle hücum hattında yapacağı değişiklikler dikkat çekti.
YUNUS VE BARIŞ KULÜBEYE, LEAO VE SANE SAHAYA
Sabah gazetesinin haberine göre Okan Buruk, Amedspor karşılaşmasında Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ı dinlendirmeyi düşünüyor. Deneyimli teknik adamın bu iki futbolcunun yerine Leroy Sane ve Rafael Leao'ya ilk 11'de görev vermesi bekleniyor. Böylece sarı-kırmızılıların hücum hattında önemli bir değişiklik yaşanabileceği ifade edildi.
ORTA SAHADA DA DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR
Okan Buruk'un rotasyon planının yalnızca hücum hattıyla sınırlı kalmayacağı belirtildi. Gabriel Sara'nın, Mario Lemina veya Lucas Torreira'nın yerine ilk 11'de sahaya çıkabileceği aktarıldı. Sarı-kırmızılıların orta sahasında hangi ismin dinlendirileceği ise henüz netlik kazanmadı.
SINGO SAĞ BEKTE GÖREV ALACAK
Haberde, Galatasaray'ın savunma hattında da değişikliğe gidebileceği ifade edildi. Wilfried Singo'nun Amedspor karşılaşmasında sağ bek olarak görev yapmasının beklendiği belirtildi. Okan Buruk'un son kararını maç öncesindeki değerlendirmelerinin ardından vermesi bekleniyor.