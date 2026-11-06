Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Amedspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un yoğun maç takvimini dikkate alarak ilk 11'de rotasyona gitmeyi planladığı belirtildi. Deneyimli çalıştırıcının özellikle hücum hattında yapacağı değişiklikler dikkat çekti.

YUNUS VE BARIŞ KULÜBEYE, LEAO VE SANE SAHAYA

Sabah gazetesinin haberine göre Okan Buruk, Amedspor karşılaşmasında Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ı dinlendirmeyi düşünüyor. Deneyimli teknik adamın bu iki futbolcunun yerine Leroy Sane ve Rafael Leao'ya ilk 11'de görev vermesi bekleniyor. Böylece sarı-kırmızılıların hücum hattında önemli bir değişiklik yaşanabileceği ifade edildi.

ORTA SAHADA DA DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Okan Buruk'un rotasyon planının yalnızca hücum hattıyla sınırlı kalmayacağı belirtildi. Gabriel Sara'nın, Mario Lemina veya Lucas Torreira'nın yerine ilk 11'de sahaya çıkabileceği aktarıldı. Sarı-kırmızılıların orta sahasında hangi ismin dinlendirileceği ise henüz netlik kazanmadı.

SINGO SAĞ BEKTE GÖREV ALACAK

Haberde, Galatasaray'ın savunma hattında da değişikliğe gidebileceği ifade edildi. Wilfried Singo'nun Amedspor karşılaşmasında sağ bek olarak görev yapmasının beklendiği belirtildi. Okan Buruk'un son kararını maç öncesindeki değerlendirmelerinin ardından vermesi bekleniyor.

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Kaynak: Haberler.com