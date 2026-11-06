Hackerların yeni hedefi kan dondurdu

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Dünya genelinde siber saldırıların hedefi bu kez bilgisayarlar ve banka hesapları değil, gıdaların, kan ürünlerinin ve ilaçların güvenli koşullarda saklanmasını sağlayan soğutma sistemleri oldu. ABD'de FBI ve CISA, 5 Kasım'da yayımladıkları ortak uyarıyla marketler, soğuk hava depoları ve sağlık kuruluşlarında kullanılan internet bağlantılı sıcaklık kontrol cihazlarının saldırganların hedefinde olduğunu duyurdu. Yetkililer, saldırıların yalnızca maddi kayıplara değil, yangın tehlikesine ve insan sağlığını etkileyebilecek sonuçlara da yol açabileceğini bildirdi.

FRANSA'DA ÜÇ KAN MERKEZİNE SİBER SALDIRI

Fransa'nın ulusal kan hizmeti kuruluşu Établissement Français du Sang'a (EFS) bağlı üç tesiste, 2 Kasım'da soğutma sistemlerini etkileyen bir siber saldırı meydana geldi. Saldırganların doğrudan kan merkezlerinin sistemlerine değil, soğutma ekipmanlarına hizmet sağlayan bir şirketin altyapısına sızdığı açıklandı.

Siber saldırı sırasında kan ürünlerinin muhafaza edildiği soğutma odalarının sıcaklık ve buz çözme ayarları değiştirildi. Özellikle plazma ürünlerinin saklandığı sistemlerde sıcaklığın tehlikeli seviyelere yükseltilmeye çalışıldığı belirtildi.

Ancak alarm sistemlerinin devreye girmesi üzerine personel hızla müdahale etti. Kan ürünleri güvenli alanlara taşınırken hiçbir kan ürününün kaybedilmediği ve sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmadığı açıklandı.

BUZDOLAPLARINI ISITMA MODUNA GEÇİRDİLER

Saldırıların en dikkat çekici yönü, hackerların soğutma cihazlarını uzaktan kontrol ederek sıcaklık ayarlarını değiştirebilmesi oldu. Siber saldırganların bazı cihazlarda buz çözme işlevini devreye soktuğu, bazı sistemleri ise sürekli ısıtma döngüsüne geçirmeye çalıştığı bildirildi.

Uzmanlara göre bu yöntem, soğutulması gereken ürünlerin bozulmasına, cihazların zarar görmesine ve bazı durumlarda yangın tehlikesine neden olabiliyor.

FBI ve CISA, saldırganların özellikle güvenlik güncellemesi yapılmamış, varsayılan şifreleri değiştirilmemiş veya doğrudan internete açık bırakılmış kontrol cihazlarından yararlandığını belirtti.

AVRUPA'DA YÜZLERCE MARKET ETKİLENDİ

Siber saldırıların Avrupa'daki market zincirlerine de yayıldığı ortaya çıktı. Ekim ayında Fransa'da yüzlerce marketin soğutma sistemlerine müdahale edilirken kasım ayının ilk günlerinde İsveç, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve başka Avrupa ülkelerinde yeni saldırılar kaydedildi.

Bazı marketlerde soğutucuların sıcaklığı 50 dereceye kadar yükseldi. Bunun üzerine raflardaki soğuk ve dondurulmuş ürünlerin bir bölümü imha edildi. Yaşanan olayların milyonlarca euroluk zarara yol açtığı bildirildi.

Saldırılardan etkilenen işletmelerde soğutma cihazlarının bir kısmı tamamen devre dışı kalırken bazı mağazalar ürün kayıplarını önlemek için acil önlemler aldı.