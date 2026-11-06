Beşiktaş nereden nereye! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet

Beşiktaş nereden nereye! Son 5 maçta sadece 1 galibiyetGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'e 3-2 mağlup olan Beşiktaş, son 5 resmi maçında yalnızca 1 galibiyet elde edebildi. Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlılar, Crystal Palace ve Kasımpaşa maçlarının ardından Celtic karşısında da öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.
- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Celtic'e deplasmanda 3-2 yenildi ve bu sonuçla Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini aldı, 4. haftayı 7 puanla tamamladı.
- Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, son 5 resmi maçını 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle tamamladı; tek galibiyetini Başakşehir karşısında aldı.
- Celtic maçında 54. dakikada Junior Olaitan ile 1-0 öne geçen Beşiktaş, 87. dakikada Duran'ın ikinci golüyle 3-2 yenildi; Orkun Kökçü 85. dakikada skoru 2-2 yapan golü attı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya temsilcisi Celtic'e deplasmanda 3-2 yenilerek son haftalardaki kötü gidişatını sürdürdü. Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlılar, son 5 resmi karşılaşmasında yalnızca bir kez kazanırken özellikle öne geçtiği maçlarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekti.
SON 5 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET
Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace karşısında öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Başakşehir'i mağlup ederek moral bulan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısında ise 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayarak 2-2 berabere kaldı.
Son olarak Celtic deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle dönen Beşiktaş, böylece son 5 resmi maçını 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle tamamladı.
CELTIC KARŞISINDA DA AYNI SENARYO
Beşiktaş, Celtic deplasmanında 54. dakikada Junior Olaitan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ancak ev sahibi ekip, 62. dakikada Osmand'ın golüyle beraberliği yakaladı. Celtic, 78. dakikada Duran'ın kaydettiği golle 2-1 üstünlüğü ele geçirdi.
Siyah-beyazlılarda 85. dakikada Orkun Kökçü sahneye çıkarak skoru 2-2'ye getirdi. Ancak Celtic, 87. dakikada Duran'ın bir kez daha fileleri havalandırmasıyla karşılaşmayı 3-2 kazandı. Bu sonuçla Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini yaşarken 4. haftayı 7 puanla tamamladı.
ORKUN KÖKÇÜ'NÜN GOLÜ YETMEDİ
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan kaptan Orkun Kökçü, Celtic karşılaşmasının 76. dakikasında oyuna dahil oldu. Milli futbolcu, sahaya girdikten yalnızca 9 dakika sonra attığı golle takımına beraberliği getirdi. Ancak 25 yaşındaki yıldızın golü, siyah-beyazlıların İskoçya deplasmanından puanla dönmesine yetmedi.
SIRADAKİ RAKİP GENÇLERBİRLİĞİ
Son 5 maçında yalnızca Başakşehir'i mağlup edebilen Beşiktaş, 8 Kasım'da Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, milli ara öncesindeki bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak son haftalardaki kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.