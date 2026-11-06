Eda Taşpınar 94 yaşındaki anneannesiyle hamama girdi! Pozları dikkat çekti

Eda Taşpınar 94 yaşındaki anneannesiyle hamama girdi! Pozları dikkat çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bronz teni ve cesur tarzıyla tanınan Eda Taşpınar, bu kez 94 yaşındaki anneannesiyle yaptığı hamam ziyaretiyle dikkat çekti. İstanbul'daki tarihi bir hamamda birlikte vakit geçiren ikili, beyaz havlulara sarılı halde el ele poz verdi.
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Eda Taşpınar, yaz aylarının büyük bölümünü geçirdiği Yunanistan'dan İstanbul'a döndü. Taşpınar, Türkiye'ye dönüşünün ardından 94 yaşındaki anneannesiyle tarihi bir hamamı ziyaret etti.
94 YAŞINDAKİ ANNEANNESİYLE HAMAM KEYFİ
İstanbul'un Fatih ilçesindeki tarihi hamama giden Taşpınar, anneannesiyle birlikte çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Beyaz havlulara sarılarak yan yana oturan ikilinin el ele tutuştuğu kare dikkat çekti.
"94 YAŞINDAKİ HARİKA BÜYÜKANNEM"
Eda Taşpınar, anneannesiyle çekildiği fotoğrafa "94 yaşındaki harika büyükannem. Havalı büyükannem" notunu düştü. Ünlü isim, böylece anneannesiyle arasındaki yakın bağı da bir kez daha gözler önüne serdi.
DAHA ÖNCE BİRLİKTE YOGA YAPMIŞLARDI
Taşpınar, geçmiş yıllarda da anneannesiyle yaptığı aktivitelerle dikkat çekmişti. İkili, 2020 yılında birlikte yoga yapmış, anneannesinin ileri yaşına rağmen gerçekleştirdiği hareketler ilgi görmüştü.