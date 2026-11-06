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Beverly Hills 90210 dizisinin yıldızı Kimmarie Johnson hayatını kaybetti

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Beverly Hills 90210 dizisinin yıldızı Kimmarie Johnson hayatını kaybetti
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Bir döneme damga vuran Beverly Hills 90210 dizisinde rol alan oyuncu ve model Kimmarie Johnson, 50 yaşında hayatını kaybetti. Evinde geçirdiği ani sağlık sorununun ardından hastaneye kaldırılan ünlü oyuncunun ölüm haberini yeğeni doğruladı.

ABD'li oyuncu ve model Kimmarie Johnson'dan acı haber geldi. Beverly Hills 90210 dizisindeki rolüyle tanınan Johnson, 4 Kasım'da 50 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun ölümünden önce yaşadığı sağlık sorununa ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı.

EVİNDE FENALAŞTI, HASTANEYE KALDIRILDI

Johnson'ın yeğeni Rhonda Scott'ın açıklamasına göre ünlü oyuncu, 27 Ekim'de Los Angeles'taki evinde kalbiyle ilgili ciddi bir sağlık sorunu yaşadı. Acilen Cedars-Sinai Hastanesi'ne kaldırılan Johnson'a doktorlar tarafından kalple ilişkili anevrizma teşhisi konuldu. Hastanede tedavi altına alınan oyuncu, 4 Kasım Çarşamba günü hayatını kaybetti. Johnson'ın resmi ölüm nedeni ise henüz kesinleşmedi.

AİLESİNDEN DUYGULANDIRAN AÇIKLAMA

Ünlü oyuncunun ölüm haberini doğrulayan yeğeni Rhonda Scott, teyzesinin çevresine pozitif enerji yayan bir insan olduğunu belirtti. Scott, Johnson'ı çok özleyeceklerini ve hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.

BEVERLY HILLS 90210 DİZİSİNDE ROL ALMIŞTI

Oyunculuk kariyerine 1990'lı yılların sonunda başlayan Kimmarie Johnson, 1998 yılında Beverly Hills 90210 dizisinde Judy karakterini canlandırdı. Johnson, 2000 yapımı Dude, Where's My Car? filminde de rol aldı. Pamela Anderson'ın başrolünde yer aldığı V.I.P. dizisinde de kamera karşısına geçen oyuncu, kariyeri boyunca çeşitli televizyon ve sinema projelerinde yer aldı.

GÜZELLİK YARIŞMASINDA DA BAŞARI KAZANMIŞTI

Oyunculuğun yanı sıra modellik yapan Johnson, Miss Pennsylvania USA unvanını kazanarak Miss USA güzellik yarışmasına katıldı. 2011 yılında SkinGlow by Kimmarie adlı cilt bakım markasını kuran oyuncu, son yıllarda modellik çalışmalarını sürdürüyordu. Ağustos 2026'da Grazia Slovenia dergisinin dijital kapağında yer alan Johnson'ın geride 2003 doğumlu oğlu Cameron Nino kaldı.

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