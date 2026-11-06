Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması

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'Çalgı Çengi' ve 'Ailecek Şaşkınız' gibi filmlerle milyonlarca izleyiciyi sinema salonlarına çeken Murat Cemcir, bu kez beyaz perdedeki başarısıyla değil, iş dünyasında yaşadığı gelişmeyle gündeme geldi. Yönetmen Selçuk Aydemir ile kurduğu yapım şirketinin iflasına karar verilmesi üzerine gözler ünlü oyuncuya çevrilirken Cemcir, katıldığı bir film etkinliğinde merak edilen soruları yanıtladı.

ŞİRKETİ HAKKINDA İFLAS KARARI VERİLDİ

Murat Cemcir ile Selçuk Aydemir'in 2016 yılında hayata geçirdiği TR 40 33 Productions, Türk sinemasında önemli gişe başarıları elde eden projelerin yapımcılığını üstlendi. Ancak son dönemde mali sıkıntılar yaşadığı belirtilen şirket hakkında İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 1 Ekim 2026 tarihinde iflas kararı verildi.

Kararın kamuoyuna yansımasının ardından Cemcir'in avukatı Can Cebeci, şirketin yargılama sürecinden haberdar edilmediğini öne sürerek hukuki başvuruların yapıldığını duyurmuştu.

MURAT CEMCİR SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Türkçe seslendirme kadrosunda yer aldığı 'Şapkalı Kedi' filminin ön gösterimine katılan Cemcir, basın mensuplarının iflas kararına ilişkin sorularını yanıtsız bırakmadı. Şirket yetkililerine ulaşmayan bir tebligat bulunduğunu belirten oyuncu, gelişmeyi öğrendikten sonra avukatlarının harekete geçtiğini anlattı.

Cemcir, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şirketin yetkililerine ulaşmayan bir tebligat vardı. Bu da bizim haberdar olmadığımız bir konuydu. Fakat haberdar olduktan sonra avukatlarımız gerekli itirazlarını yaptılar. Süreç hukuki bir süreçte ilerleyecek. Ben bunun bizim faydamıza sonuçlanacağını düşünüyorum."

GÖZLER HUKUKİ SÜRECE ÇEVRİLDİ

Oyuncunun açıklamasıyla birlikte iflas kararına karşı yapılan itirazlar yeniden gündeme geldi. Cemcir'in avukatı daha önce yaptığı açıklamada, şirketin kendisini savunma fırsatı bulamadığını ileri sürmüş ve kararın hukuki yönden yeniden değerlendirilmesi için girişimlerde bulunulduğunu belirtmişti.

Şirket hakkındaki iflas kararına yönelik başvuruların nasıl sonuçlanacağı henüz netlik kazanmazken Cemcir, sürecin kendi lehlerine tamamlanacağı yönündeki beklentisini dile getirdi.