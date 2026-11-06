Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Milli Takım'a çağrılmayan Mert Müldür'den olay paylaşım

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Takım'a çağrılmayan Mert Müldür'den olay paylaşım Haber Videosunu İzle
Milli Takım'a çağrılmayan Mert Müldür'den olay paylaşım
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa maçları için açıklanan aday kadrosunda yer almayan Mert Müldür'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sergen Yalçın'ın tercihleri arasında bulunmayan Fenerbahçeli futbolcu, milli takım formasıyla çekilen siyah-beyaz bir fotoğrafını paylaşırken herhangi bir açıklama yapmadı.

  • Sergen Yalçın, Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı A Milli Takım aday kadrosuna Fenerbahçeli savunmacı Mert Müldür'ü dahil etmedi.
  • Mert Müldür, aday kadronun açıklanmasının ardından Instagram hesabından sırtında 18 numaralı milli takım formasıyla tünele yürüdüğü siyah-beyaz bir fotoğraf paylaştı.
  • Müldür paylaşımına herhangi bir yazı veya açıklama eklemedi; fotoğrafın kadro tercihine yönelik bir tepki olup olmadığı bilinmiyor.

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa karşılaşmaları için belirlediği aday kadronun ardından Mert Müldür'ün paylaşımı dikkat çekti. Açıklanan listede kendisine yer bulamayan Fenerbahçeli savunmacı, Instagram hesabından milli takım formasıyla çekilen bir fotoğrafını yayımladı.

MİLLİ TAKIM FORMASIYLA PAYLAŞIM YAPTI

Mert Müldür, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sırtında isminin ve 18 numaranın bulunduğu milli takım formasıyla tünele doğru yürüdüğü bir fotoğrafını kullandı.

Siyah-beyaz olarak paylaşılan kareye herhangi bir yazı ya da açıklama eklemeyen futbolcunun, aday kadronun açıklanmasının ardından yaptığı bu paylaşım dikkat çekti.

SERGEN YALÇIN'IN KADROSUNDA YER ALMADI

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı aday kadroda Mert Müldür'e yer vermedi.

Savunma hattında Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak ve Zeki Çelik'i tercih eden Yalçın'ın listesinde Fenerbahçeli futbolcu bulunmadı.

PAYLAŞIMINDA TEK KELİME ETMEDİ

Mert Müldür'ün aday kadro dışında kalmasının ardından milli takım formasıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşması dikkat çekerken futbolcu, paylaşımında karar hakkında herhangi bir değerlendirmede bulunmadı. Bu nedenle siyah-beyaz fotoğrafın doğrudan kadro tercihine yönelik bir tepki olup olmadığı bilinmiyor.

İlgili Haberler
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecekSergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu! Kerem ve İrfan yok, Montella'nın kovduğu isim geri döndü19İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu! Kerem ve İrfan yok, Montella'nın kovduğu isim geri döndü
Berke Özer'den A Milli Takım açıklaması: Sergen Hoca'ya ilettimBerke Özer'den A Milli Takım açıklaması: Sergen Hoca'ya ilettim
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı13

Amedspor maçına saatler kala bombayı patlattı
TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu heyetinden Çekya’da temaslar

TBMM heyetinden Çekya'ya kritik ziyaret! Vize sorunu da masada
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim44

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay! Aracını bu hale getirmişler

8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay! Aylar önce...
BDDK, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet iznini kaldırdı

Dev bankanın faaliyet izni kaldırıldı
Yüz gerdirme ameliyatı sonrası ölen Dr. Emine Yılmaz toprağa verildi! Radyolog eşi ihmal iddiasıyla yasal süreç başlattı

Eşinden ihmal iddiası! 11 saatlik ameliyatta o ilaç detayı
Yemen'de pazar yerine hava saldırısı! Çok sayıda ölü var

Görüntü bugün kaydedildi! Pazar yeri cansız bedenlerle dolup taştı
Ankara'da yol verme kavgası kamerada! Belediye otobüsündeki görevli, taksi şoförüne camdan tekme attı

Kapıdan sarkıp taksi şoförüne tekme savurdu! O anlar kamerada
Çekya'da uçaklara peş peşe bomba ihbarları! Güvenlik alarmı verildi

Avrupa panikte! İhbar sonrası savaş uçakları peş peşe havalandı
Seçimi kaybeden Trump'tan dünyayı titreten tehdit: Yakında öğreneceksiniz15

Seçim hezimeti sonrası tedirgin eden mesaj