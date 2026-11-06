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Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı

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Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından geleceği merak edilen Dirk Kuyt hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Başkan Aziz Yıldırım'ın Hollandalı futbol adamının takımda kalmasını istediği, Belözoğlu'nun da bu görüşe olumlu yaklaştığı belirtildi. Kuyt'ın teknik ekipteki görevinin bugün netleşmesi bekleniyor.

  • Başkan Aziz Yıldırım ve teknik direktör Emre Belözoğlu, Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe teknik ekibinde görev almaya devam etmesi konusunda anlaştı.
  • Dirk Kuyt, Liverpool maçının ardından Fenerbahçe'de kalmak istediğini ve kulübü çok sevdiğini söyledi.
  • Emre Belözoğlu'nun resmi imza töreni 6 Kasım Cuma günü saat 16.00'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u 3-2 mağlup ederek moral bulan Fenerbahçe'de teknik heyetin geleceği şekillenmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte geçici olarak takımın başında bulunan Dirk Kuyt'ın durumu merak konusu olmuştu. Başkan Aziz Yıldırım ile Belözoğlu'nun Hollandalı futbol adamının geleceği konusunda ortak bir noktada buluştuğu öne sürüldü.

AZİZ YILDIRIM KALMASINI İSTEDİ

Fenerbahçe'de Liverpool galibiyetinin ardından gözler Dirk Kuyt'a çevrildi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ın, Hollandalı futbol adamının teknik ekipte görev almaya devam etmesinden yana olduğu belirtildi. Yıldırım'ın bu düşüncesini yeni teknik direktör Emre Belözoğlu ile paylaştığı ifade edildi.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN OLUMLU YANIT

Emre Belözoğlu'nun da Aziz Yıldırım'ın Dirk Kuyt konusundaki görüşüne olumlu yaklaştığı kaydedildi. İki ismin ortak bir noktada buluşmasının ardından Hollandalı çalıştırıcının Fenerbahçe'de kalma ihtimali güçlendi. Kuyt'ın teknik kadroda hangi görevi üstleneceğinin ise bugün yapılacak değerlendirmelerin ardından kesinleşmesi bekleniyor.

"TABİİ Kİ BURADA OLMAK İSTİYORUM"

Dirk Kuyt, Liverpool karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de kalmak istediğini açıkça dile getirmişti. Emre Belözoğlu ile futbolculuk döneminden bu yana yakın arkadaş olduklarını belirten Hollandalı isim, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Emre ile iyi bir arkadaşlığımız var. Sabah Emre'yi gördüm. Birbirimize sarıldık. Onu tebrik ettim. Bana şans dileklerini iletti. Takımın iyi performans göstereceğini söyledim."

Kuyt, geleceğine ilişkin ise, "Neler olacağını göreceğiz. Başkan bana bu harika kulüpte olma şansını verdi. Başkan istediği sürece, Emre de isterse kalmaya devam edeceğim. Kulüp için en önemli şey neyse onu yapmamız gerekiyor. Tabii ki burada olmak istiyorum, bu kulübü çok seviyorum" demişti.

EMRE BELÖZOĞLU İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çorum FK maçının hazırlıklarına Emre Belözoğlu yönetiminde başladı. Liverpool galibiyetiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 5'e yükselten sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörüyle ligde de çıkış yakalamayı hedefliyor.

İMZA TÖRENİ SAAT 16.00'DA

Fenerbahçe Kulübü, Emre Belözoğlu'nun resmi imza töreninin bugün saat 16.00'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu'nun imza töreni, 6 Kasım Cuma günü saat 16.00'da Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat Sarıal:

Emreden sonra Fb hocası olacagını biliyor planlıyor, bence Emreden daha çok başarılı olur Kayt

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

iste bu basarilar diliyorum her ikisineee

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