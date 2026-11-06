Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, ikinci defa şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi. Fondan 2,1 milyar TL kazanç sağladıkları belirtilen Kaya çiftinin, gazetecilerin "163 milyon TL'lik ana parayı nasıl temin ettiniz?" sorusuna cevap vermemesi dikkat çekti. Kaya çifti savcının odasına kadar el ele gitti. Sorgusu 2 saat 15 dakika süren Fatma Betül Sayan Kaya, "Suç örgütüne üye olma" ve "SPK Kanunu'na muhalefet"ten tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İlyas Kaya ile Gönül ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA TUTUKLANDI

Hakimlik, Fatma Betül Sayan Kaya'nın "suç örgütüne üye olma" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

SAVCILIĞIN SEVK YAZISINA ULAŞILDI

Savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, Özata Denizcilik San. ve Tic. AŞ hissesiyle ilgili işlem verileri ve bulgulara yer verildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından düzenlenen raporda, Fatma Betül Sayan Kaya'nın kamuya açıklanmamış, sermaye piyasası aracının fiyatını, değerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikte bilgilere sahip olduğu belirtildi. Bu kapsamda savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan yazıda, Tera Grubunun şirket ve fon bazında OZATD hissesinde yoğun miktarda alım yaptığı ifade edildi.

TERA YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞMELERİ DOSYADA

Sevk yazısında Kaya'nın ifadesine de yer verildi. Buna göre Kaya, Tera Grubu yöneticilerinden Erdin Özel'le geçmişten gelen bir tanışıklığının bulunduğunu, hisse yatırımı sürecinde de görüşmelerinin yoğun şekilde devam ettiğini belirtti. Kaya'nın ayrıca Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'le de görüştüğünü ifade ettiği kaydedildi. Yazıda, Kaya'nın Tera Grubu bünyesinde yatırım hesabı açtığının da işlem kayıtları ve beyanlarla doğrulandığı belirtildi.

HİSSELERİNİ TASFİYEDEN BİR GÜN ÖNCE SATTI

Sevk yazısında, OZATD hissesindeki fiyat yükselişinin 2026 yılının nisan ayında başladığı, düşüş eğiliminin ise fonlarla ilgili tasfiye kararının alındığı 17 Eylül'den bir gün öncesine, 16 Eylül'e kadar sürdüğü aktarıldı. Kaya'nın OZATD hisselerini Nisan 2026'da aldığı ve 16 Eylül'de sattığı belirtilen yazıda, satışın borsada gerçekleşmediği, hisselerin Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye virman yoluyla devredildiği kaydedildi. Hisse satış bedelinin de aynı gün Kaya'nın hesabına yatırıldığı ifade edildi.

T+2 YERİNE T+0 İŞLEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Savcılığın sevk yazısında, OZATD hissesinin normal şartlarda T+2 pozisyonunda olduğu, yani satıştan elde edilen tutarın iki iş günlük takas sürecinin ardından hesaba geçtiği hatırlatıldı. Ancak Kaya'ya ait hisselerin T+0 pozisyonunda, virman yoluyla devredildiği ve satış bedelinin aynı gün hesaba yatırıldığı belirtildi.

TASFİYE KARARINI BİLİYORMUŞ!

Savcılık, hisselerin tasfiye kararından bir gün önce devredilmesine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Burada yapılan satış işleminin 16 Eylül tarihi olduğu, yani tasfiyeden 1 gün önce bu işlemin gerçekleştiği, belirtildiği üzere şüphelinin Tera Grubu yöneticileriyle diyalog halinde oluşu, ilk defa borsa yatırımcısı olmasına rağmen yatırım miktarının yüksek değerde oluşu dikkate alındığında şüphelinin hissenin fiyat hareket aralığını bildiği ve yine tasfiye kararının verileceğini de bilerek işlemler yaptığı görülmektedir".

TUTUKLAMA TALEBİNİN GEREKÇESİ

Sevk yazısında, Kaya hakkında kaçma ve delil karartma şüphesinin bulunduğu, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı ifade edildi.

Savcılık, üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğunu belirterek Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasını talep etti.

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