Gebze Haberleri - Gebze Haber - Haberler

Bakan Varank: Çip ihtiyacı olan büyük firmalar ile KOBİ'leri bir araya getireceğiz

Bakan Varank: Çip ihtiyacı olan büyük firmalar ile KOBİ'leri bir araya getireceğiz

Bakan Varank: Çip ihtiyacı olan büyük firmalar ile KOBİ'leri bir araya getireceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yerli ve milli çip üretiminde stratejik hamle

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Büyük üreticiler yerli ve milli tasarım çipleri kullanacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli çip tasarımı için çağrı açtı

Kocaeli'deki öğrenci servisi kazasıyla ilgili mahkeme heyeti olay yerinde keşif yaptı

İlginç hırsızlık: Müşteri gibi geldi, şapkayı böyle çaldı

İlginç hırsızlık: Müşteri gibi geldi, şapkayı böyle çaldı

Ulaşım ve iletişimde "engelsiz hizmet" için yeni projeler devrede

Togg'un T10X modelleri sahiplerine teslim edilmek üzere İstanbul'a gelmeye devam ediyor

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