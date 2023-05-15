Gebze Haberleri - Gebze Haber - Haberler

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Gebze Haberleri

Gebze haber, Gebze son dakika haberleri ve gelişmeleri.

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Çocuklardan Anneler Günü sürprizi

Çocuklardan Anneler Günü sürprizi

Gebze - 15.05.2023
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Gebze - 14.05.2023
Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Gebze - 13.05.2023
Kocaeli'de panelvanın çarptığı karı koca yaralandı

Kocaeli'de panelvanın çarptığı karı koca yaralandı

Gebze - 13.05.2023
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

Gebze - 12.05.2023
Kocaeli'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kocaeli'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Gebze - 12.05.2023
Kocaeli'de öğrenci servisi kazasına ilişkin olay yerinde keşif yapıldı

Kocaeli'de öğrenci servisi kazasına ilişkin olay yerinde keşif yapıldı

Gebze - 12.05.2023
Bakan Varank: Çip ihtiyacı olan büyük firmalar ile KOBİ'leri bir araya getireceğiz

Bakan Varank: Çip ihtiyacı olan büyük firmalar ile KOBİ'leri bir araya getireceğiz

Gebze - 12.05.2023
Bakan Varank: Çip ihtiyacı olan büyük firmalar ile KOBİ'leri bir araya getireceğiz

Bakan Varank: Çip ihtiyacı olan büyük firmalar ile KOBİ'leri bir araya getireceğiz

Gebze - 12.05.2023
Bakan Varank: Çip ihtiyacı olan büyük firmalar ile KOBİ'leri bir araya getireceğiz

Bakan Varank: Çip ihtiyacı olan büyük firmalar ile KOBİ'leri bir araya getireceğiz

Gebze - 12.05.2023
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yerli ve milli çip üretiminde stratejik hamle

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yerli ve milli çip üretiminde stratejik hamle

Gebze - 12.05.2023
Kocaeli'de 4 öğrencinin hayatını kaybettiği servis kazasında olay yeri keşfi yapıldı

Kocaeli'de 4 öğrencinin hayatını kaybettiği servis kazasında olay yeri keşfi yapıldı

Gebze - 12.05.2023
5 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENCİ SERVİSİ KAZASINDA KEŞİF YAPILDI

5 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENCİ SERVİSİ KAZASINDA KEŞİF YAPILDI

Gebze - 12.05.2023
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Büyük üreticiler yerli ve milli tasarım çipleri kullanacak'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Büyük üreticiler yerli ve milli tasarım çipleri kullanacak"

Gebze - 12.05.2023
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yerli çip tasarımı projeleri çağrısı açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yerli çip tasarımı projeleri çağrısı açıkladı

Gebze - 12.05.2023
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli çip tasarımı için çağrı açtı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli çip tasarımı için çağrı açtı

Gebze - 12.05.2023
Kocaeli'deki öğrenci servisi kazasıyla ilgili keşif yapıldı

Kocaeli'deki öğrenci servisi kazasıyla ilgili keşif yapıldı

Gebze - 12.05.2023
Kocaeli'deki öğrenci servisi kazasıyla ilgili mahkeme heyeti olay yerinde keşif yaptı

Kocaeli'deki öğrenci servisi kazasıyla ilgili mahkeme heyeti olay yerinde keşif yaptı

Gebze - 12.05.2023
Annelerin en zor anları: Acı feryatlar yürekleri dağladı

Annelerin en zor anları: Acı feryatlar yürekleri dağladı

Gebze - 12.05.2023
Tekirdağ'da meslek lisesiler TEKNOFEST'te birinci oldukları elektrikli aracı geliştirmek istiyor

Tekirdağ'da meslek lisesiler TEKNOFEST'te birinci oldukları elektrikli aracı geliştirmek istiyor

Gebze - 12.05.2023
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliyede

Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliyede

Gebze - 12.05.2023
SAHTE KONTEYNER VE KARAVAN İLANIYLA DEPREMZEDELERİ DOLANDIRAN 24 KİŞİ YAKALANDI

SAHTE KONTEYNER VE KARAVAN İLANIYLA DEPREMZEDELERİ DOLANDIRAN 24 KİŞİ YAKALANDI

Gebze - 12.05.2023
Sahte konteyner ve karavan ilanıyla depremzedeleri dolandıran 24 kişi yakalandı

Sahte konteyner ve karavan ilanıyla depremzedeleri dolandıran 24 kişi yakalandı

Gebze - 12.05.2023
İnternet Üzerinden Sahte Konteyner ve Karavan İlanı Vererek Dolandırıcılık Yapan 24 Şüpheli Gözaltına Alındı

İnternet Üzerinden Sahte Konteyner ve Karavan İlanı Vererek Dolandırıcılık Yapan 24 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gebze - 12.05.2023
Tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Gebze - 12.05.2023
Tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Gebze - 12.05.2023
Kocaeli'de kimya tesisinde ısınarak patlama riski olan kazanda soğutma çalışmaları bitti

Kocaeli'de kimya tesisinde ısınarak patlama riski olan kazanda soğutma çalışmaları bitti

Gebze - 12.05.2023
Kocaeli'de kimya tesisinde ısınarak patlama riski olan kazanda soğutma çalışmaları başladı

Kocaeli'de kimya tesisinde ısınarak patlama riski olan kazanda soğutma çalışmaları başladı

Gebze - 11.05.2023
5'inci kattan düşen kadın yaralandı

5'inci kattan düşen kadın yaralandı

Gebze - 11.05.2023
5. kattan düşen kadın yaralandı

5. kattan düşen kadın yaralandı

Gebze - 11.05.2023
Cinayetin işlendiği ev yandı

Cinayetin işlendiği ev yandı

Gebze - 11.05.2023
Cinayetin işlendiği ev yandı

Cinayetin işlendiği ev yandı

Gebze - 11.05.2023
Kocaeli Dilovası'nda Denizde Ceset Bulundu

Kocaeli Dilovası'nda Denizde Ceset Bulundu

Gebze - 10.05.2023
Kocaeli'de denizde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Kocaeli'de denizde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Gebze - 10.05.2023
İlginç hırsızlık: Müşteri gibi geldi, şapkayı böyle çaldı

İlginç hırsızlık: Müşteri gibi geldi, şapkayı böyle çaldı

Gebze - 10.05.2023
İlginç hırsızlık: Müşteri gibi geldi, şapkayı böyle çaldı

İlginç hırsızlık: Müşteri gibi geldi, şapkayı böyle çaldı

Gebze - 10.05.2023
Ulaşım ve iletişimde 'engelsiz hizmet' için yeni projeler devrede

Ulaşım ve iletişimde "engelsiz hizmet" için yeni projeler devrede

Gebze - 10.05.2023
Dilovası'nda Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Dilovası'nda Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Gebze - 09.05.2023
Kocaeli Dilovası'nda Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Kocaeli Dilovası'nda Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Gebze - 09.05.2023
Kocaeli Dilovası'nda denizde erkek cesedi bulundu

Kocaeli Dilovası'nda denizde erkek cesedi bulundu

Gebze - 09.05.2023
İtalyan heyet Gebze'de

İtalyan heyet Gebze'de

Gebze - 09.05.2023
Yolun karşısına geçen çocuğa servis aracı çarpıp kaçtı

Yolun karşısına geçen çocuğa servis aracı çarpıp kaçtı

Gebze - 09.05.2023
Yolun karşısına geçen çocuğa servis aracı çarpıp kaçtı

Yolun karşısına geçen çocuğa servis aracı çarpıp kaçtı

Gebze - 09.05.2023
Kocaeli'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

Gebze - 08.05.2023
Kocaeli'de kız arkadaşının tabancayla kazara vurduğu iddia edilen kişi yaralandı

Kocaeli'de kız arkadaşının tabancayla kazara vurduğu iddia edilen kişi yaralandı

Gebze - 08.05.2023
İzmit Körfezi turkuaz renge büründü

İzmit Körfezi turkuaz renge büründü

Gebze - 08.05.2023
Togg'un T10X modelleri sahiplerine teslim edilmek üzere İstanbul'a gelmeye devam ediyor

Togg'un T10X modelleri sahiplerine teslim edilmek üzere İstanbul'a gelmeye devam ediyor

Gebze - 08.05.2023
Otomobil, park halindeki tırın altına girdi

Otomobil, park halindeki tırın altına girdi

Gebze - 08.05.2023
Otomobil park halindeki tırın altına girdi

Otomobil park halindeki tırın altına girdi

Gebze - 08.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu: (7)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi"nde konuştu: (7)

Gebze - 07.05.2023

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