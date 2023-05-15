Gebze Haberleri - Gebze Haber - Haberler

Gebze Haberleri
Gebze haber, Gebze son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Bakan Varank: Çip ihtiyacı olan büyük firmalar ile KOBİ'leri bir araya getireceğiz
Bakan Varank: Çip ihtiyacı olan büyük firmalar ile KOBİ'leri bir araya getireceğiz
Bakan Varank: Çip ihtiyacı olan büyük firmalar ile KOBİ'leri bir araya getireceğiz
Kocaeli'de 4 öğrencinin hayatını kaybettiği servis kazasında olay yeri keşfi yapıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Büyük üreticiler yerli ve milli tasarım çipleri kullanacak"
Kocaeli'deki öğrenci servisi kazasıyla ilgili mahkeme heyeti olay yerinde keşif yaptı
Tekirdağ'da meslek lisesiler TEKNOFEST'te birinci oldukları elektrikli aracı geliştirmek istiyor
İnternet Üzerinden Sahte Konteyner ve Karavan İlanı Vererek Dolandırıcılık Yapan 24 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kocaeli'de kimya tesisinde ısınarak patlama riski olan kazanda soğutma çalışmaları bitti
Kocaeli'de kimya tesisinde ısınarak patlama riski olan kazanda soğutma çalışmaları başladı
Togg'un T10X modelleri sahiplerine teslim edilmek üzere İstanbul'a gelmeye devam ediyor
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