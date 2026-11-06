Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Medicana'nın Rus voleybolcusu Arina Fedorovtseva ile Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs'un aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin Galatasaray'ın Stuttgart galibiyetinin ardından Etiler'deki bir gece kulübünde buluştuğu, çıkışta ise görüntü vermemek için farklı kapıları kullandığı öne sürüldü.

  • Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın Rus oyuncusu Arina Fedorovtseva ile Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs'un birlikte olduğu iddia edildi.
  • Jakobs'un, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı yenmesinin ardından takım arkadaşı Lucas Torreira ile Etiler'deki bir gece kulübüne gittiği ve burada Fedorovtseva ile buluştuğu öne sürüldü.
  • İddiaya göre Jakobs ve Torreira mekanın ana kapısından ayrılırken Fedorovtseva farklı bir çıkış kullandı; taraflardan konuya ilişkin henüz doğrulama gelmedi.

Spor dünyasında iki ezeli rakibin yıldız isimlerini bir araya getiren sürpriz bir aşk iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın Rus yıldızı Arina Fedorovtseva ile Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs'un birlikte olduğu ileri sürüldü. İkilinin İstanbul'daki bir eğlence mekanında bir araya geldiği iddiası dikkat çekti.

STUTTGART GALİBİYETİNİN ARDINDAN BULUŞTULAR

İddiaya göre Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı mağlup etmesinin ardından Ismail Jakobs, takım arkadaşı Lucas Torreira ile birlikte Etiler'deki lüks bir gece kulübüne gitti. Senegalli futbolcunun burada Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva ile buluştuğu ve ikilinin gece boyunca birlikte vakit geçirdiği öne sürüldü.

MEKANDAN FARKLI KAPILARDAN ÇIKTILAR

Gecenin sonunda yaşandığı iddia edilenler de dikkat çekti. Jakobs ve Torreira'nın eğlence mekanının ana kapısından ayrıldığı, Arina Fedorovtseva'nın ise farklı bir çıkışı kullandığı belirtildi. İkilinin, mekan önünde bekleyen basın mensuplarına birlikte görüntü vermemek için böyle bir yol izlediği ileri sürüldü.

AŞK İDDİASINA HENÜZ YANIT GELMEDİ

Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını giyen iki sporcunun aşk yaşadığı yönündeki iddialara ilişkin taraflardan henüz bir doğrulama gelmedi. İkilinin birlikte olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası

Köylüsünden olay sözler! Bakın 8 kişiyi neden hunharca katletmiş
Beşiktaş'ta yenilgiye rağmen gecenin tek güzel haberi: Orkun Kökçü

Mağlubiyete rağmen gecenin tek güzel haberi
Modelin başını çorba tenceresinde, bacaklarını buzdolabında buldular! Eski eşi ve ailesi cinayetle yargılanıyor

Fenomen cinayetinde dehşet! Başı başka, bacakları başka yerde bulundu
Kartepe'nin milyonluk oteli harabeye döndü! Son hali içler acısı

Milyonluk oteli harabeye döndü! Son hali içler acısı
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş50

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş
Trump seçim hezimetinin faturasını Savunma Bakanı Hegseth'e kesti

Seçim hezimetinin faturası ağır olacak
Fenerbahçe Tarfin'den Baskonia'ya dev fark

Fenerbahçe Tarfin'den rakibine dev fark