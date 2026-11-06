Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı

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Spor dünyasında iki ezeli rakibin yıldız isimlerini bir araya getiren sürpriz bir aşk iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın Rus yıldızı Arina Fedorovtseva ile Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs'un birlikte olduğu ileri sürüldü. İkilinin İstanbul'daki bir eğlence mekanında bir araya geldiği iddiası dikkat çekti.