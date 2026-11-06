Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Seçimi kaybeden Trump'tan dünyayı titreten tehdit: Yakında öğreneceksiniz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Seçimi kaybeden Trump'tan dünyayı titreten tehdit: Yakında öğreneceksiniz
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'deki ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin yenilgiye uğramasının ardından Başkan Donald Trump'tan İran'a yönelik sert açıklamalar geldi. İran konusunda yakında karar vereceklerini belirten Trump, "Mümkünse ülkenin geri kalanını yok etmek istemem ama belki de bunu yapmak zorunda kalacağım. Yakında öğreneceksiniz." sözleriyle yeni bir saldırının sinyalini verdi.

  • Trump, İran'a yönelik askeri operasyonların yeniden genişletilebileceğini ve ülkenin nükleer faaliyetlerini kalıcı olarak durdurmayı hedeflediklerini söyledi.
  • Trump, ulusal güvenlik danışmanlarıyla askeri operasyonların yeniden başlatılması, ekonomik baskının artırılması ve diplomatik müzakereler seçeneklerini değerlendirdi; ABD ordusu geniş çaplı saldırı hazırlıklarını sürdürüyor ancak yeni bir operasyon emri verilmedi.
  • İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Umman dahil bölge ülkelerindeki mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi; Katar ve Pakistan arabuluculuğunda somut ilerleme sağlanamadı.

ABD Başkanı Donald Trump, 5 Kasım'da Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada İran'a yönelik askeri operasyonların yeniden genişletilebileceğinin sinyalini verdi. Tahran yönetimine karşı atılacak yeni adımları değerlendirdiklerini belirten Trump, ülkenin nükleer faaliyetlerini kalıcı olarak durdurmayı hedeflediklerini ifade etti.

İran konusunda yakında karar vereceklerini söyleyen Trump, "Şimdi bir karar vereceğiz. Daha ileri gidip bunun bir daha asla yaşanmayacağını kesinleştirmek istiyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

Trump, sözlerini şu tehditle sürdürdü: "Mümkünse ülkenin geri kalanını yok etmek istemem ama belki de bunu yapmak zorunda kalacağım. Yakında öğreneceksiniz."

BEYAZ SARAY'DA KRİTİK TOPLANTI

Amerikan basınında yer alan haberlere göre Trump, açıklamasından önce ulusal güvenlik danışmanlarıyla İran'a yönelik seçenekleri değerlendirdi. Görüşmelerde askeri operasyonların yeniden başlatılması, ekonomik baskının artırılması ve diplomatik müzakerelerin sürdürülmesi gibi seçenekler ele alındı.

ABD ordusunun İran'a yönelik geniş çaplı saldırılar için hazırlıklarını sürdürdüğü belirtilirken, Washington yönetiminin henüz yeni bir operasyon emri vermediği bildirildi.

İRAN'IN YENİDEN İNŞASI 25 YIL SÜREBİLİR

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarının ardından ağır hasar aldığını savunan Trump, ülkenin yeniden inşa edilmesinin 25 yıl sürebileceğini ileri sürdü. Tahran yönetiminin Washington'ın onayı olmadan hareket edemediğini iddia eden ABD Başkanı, İran'ın nükleer programına ilişkin taleplerinden geri adım atmayacaklarını vurguladı.

BÖLGE ÜLKELERİ DİPLOMASİ TRAFİĞİNİ HIZLANDIRDI

Trump'ın açıklamalarının ardından Orta Doğu'da diplomatik temaslar da yoğunlaştı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Umman ve diğer bölge ülkelerindeki mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi.

Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen girişimlerde henüz somut bir ilerleme sağlanamazken, bölge ülkeleri yeni bir askeri tırmanışın önlenmesi için diplomatik çözüm çağrılarını sürdürüyor.

ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı başlatıp başlatmayacağı ise Trump'ın vereceği karara bağlı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
Juventus'ta Kenan Yıldız sevinci

Kenan'dan gelen haber içinizi ısıtacak!
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu18

8 kişiyi katleden şüphelinin kimliği belli oldu
Benzinde 6 lira 8 kuruşluk indirim pompaya yansıdı

Tüm hesaplar gece yarısı sil baştan değişti
Eskişehir'de işçi servisi devrildi! 18 kişi yaralandı

Feci kaza! İşçi servisi devrildi, 18 yaralı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üst üste yedinci galibiyet! Bournemouth durdurulamıyor

Bu takımı kim durdurabilecek?
Vincenzo Italiano: 3 puanı çöpe attık, çok sinirliyim

Italiano maç sonunda ağzından alev saçtı!
Allan Saint-Maximin'den 26 milyon Euro'luk çılgın teklife ret

Bu adam gerçekten de delirmiş! Reddettiği teklifi görmeniz lazım
Fon soruşturmasında kritik gelişme! Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'e adli kontrol

Fon soruşturmasında kritik gelişme! Eski SPK Başkanı'na adli kontrol
Fenerbahçe Tarfin'den Baskonia'ya dev fark

Fenerbahçe Tarfin'den rakibine dev fark
Hakkında tutuklama talep edildiğini öğrenen Fatma Betül Sayan Kaya gözyaşlarını tutamadı22

Savcılığın verdiği kararı öğrenince gözyaşlarını tutamadı
Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya için adli kontrol talebi

Eski Bakan'ın eşi İlyas Kaya için adli kontrol talebi