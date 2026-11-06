Yüz gerdirme ameliyatı sonrası ölen Dr. Emine Yılmaz toprağa verildi! Radyolog eşi ihmal iddiasıyla yasal süreç başlattı

Yüz gerdirme ameliyatı sonrası ölen Dr. Emine Yılmaz toprağa verildi! Radyolog eşi ihmal iddiasıyla yasal süreç başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de yüz gerdirme ameliyatının ardından hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Dr. Emine Yılmaz (60), Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Radyoloji uzmanı eşi Dr. Turgut Yılmaz, yaklaşık 11 saat süren ameliyatta kan sulandırıcı ilaç başlanmadığını düşündüğünü belirterek yasal süreç başlattıklarını açıkladı.
- İzmir'in Konak ilçesinde özel bir hastanede yüz gerdirme ameliyatı sonrası yaşamını yitiren 60 yaşındaki Dr. Emine Yılmaz, Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
- Radyoloji uzmanı eşi Dr. Turgut Yılmaz, ölümün plastik estetik operasyon sonrası Derin Ven Trombozuna bağlı kardiyak arrest nedeniyle gerçekleştiğini ve yasal süreç başlattığını belirtti.
- Dr. Turgut Yılmaz, yaklaşık 11 saat süren ameliyatta kan sulandırıcı ilaç başlanmadığı yönünde ihmal iddiasında bulundu.
CENAZESİ PINARBAŞI MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'in Konak ilçesinde özel bir hastanede yüz gerdirme ameliyatı sonrası yaşamını yitiren evli, 2 çocuk annesi Dr. Emine Yılmaz (60) için Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Yılmaz'ın eşi Dr. Turgut Yılmaz, çocukları Yağmur Yılmaz, Bartu Yılmaz, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Emine Yılmaz'ın cenazesi, Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
RADYOLOG EŞİ YASAL SÜREÇ BAŞLATTI
Olayla ilgili konuşan eşi Dr. Turgut Yılmaz, "Plastik estetik operasyon sonrasında Derin Ven Tromboz'a (DVT) bağlı kardiyak arrest gelişti. Birkaç gün yoğun bakımdan sonra vefat etti. Radyoloji uzmanıyım. Ameliyatın uzun sürdüğünü ve kan sulandırıcı ilaç başlanmadığını düşünüyorum. Yasal süreç başlattık, takipçisi olacağız" dedi.
11 SAATLİK AMELİYATTA İHMAL İDDİASI
Dr. Yılmaz, "Şöyle bir ihmal olduğunu düşünüyorum. Ameliyat süresi çok uzun. Yaklaşık 11 saat sürdü. Böyle uzun süreli ameliyatlarda 'Kleksan' dediğimiz kan sulandırıcı ilacın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Cerrah olmasam da bu sürecin toplardamar pıhtılaşmasına sebep olduğu kanaatindeyim. Çok üzüntülüyüm. Söyleyebilecek bir şey bulamıyorum" diye konuştu.