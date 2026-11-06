Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı

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Galatasaray'da altyapıdan yetişen Metehan Baltacı'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sezon başında Gençlerbirliği'ne 1 yıllığına kiralanan 24 yaşındaki savunma oyuncusu için başkent ekibinin harekete geçtiği belirtildi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN GALATASARAY'A TEKLİF

Ajansspor'un haberine göre Gençlerbirliği, kiralık olarak kadrosunda bulunan Metehan Baltacı'nın bonservisini almak için Galatasaray'a sözlü teklif iletti. Başkent temsilcisinin genç futbolcuyu kalıcı olarak kadrosuna katmak istediği ve devre arası transfer dönemi öncesinde girişimlere başladığı aktarıldı.