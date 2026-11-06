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6 aylık hamile Alina Boz'dan endişelendiren açıklama! Şekeri sınırda çıktı

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6 aylık hamile Alina Boz'dan endişelendiren açıklama! Şekeri sınırda çıktı
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İlk kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Alina Boz, hamilelik sürecinde yaşadığı sağlık sorununu açıkladı. Kan şekeri değerinin sınırda çıktığını söyleyen Boz, beslenme alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldığını belirtti. Güzel oyuncunun açıklamaları dikkat çekti.

2023 yılında işletmeci Umut Evirgen ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Alina Boz, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Hamileliğinde 6. ayın sonuna yaklaşan Boz, bu süreçte yaşadığı değişimleri ve sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken bir gelişmeyi anlattı. Anne olmak için heyecanlı günler geçiren oyuncu, kan şekeri değerinin sınırda çıktığını açıkladı.

KAN ŞEKERİ SINIRDA ÇIKTI

Hamilelik sürecinin nasıl geçtiğine ilişkin konuşan Alina Boz, yaptırdığı kontrollerde kan şekeri değerinin sınırda çıktığını belirtti. Bu gelişmenin ardından beslenmesine daha fazla dikkat etmeye başladığını anlatan oyuncu, özellikle şeker ve karbonhidrat tüketimini azalttığını söyledi.

Boz'un açıklamasında kan şekeri değerinin sınırda çıktığı belirtilirken, oyuncuya gebelik diyabeti teşhisi konulduğuna ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı.

BESLENME ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRDİ

Anne olmaya hazırlanan güzel oyuncu, hamileliği boyunca beslenmesine özen gösterdiğini ifade etti. Kan şekeriyle ilgili gelişmenin ardından günlük beslenme düzeninde değişiklik yapan Boz, şekerli ve karbonhidrat ağırlıklı yiyecekleri daha az tüketmeye başladığını dile getirdi.

İLK KEZ ANNE OLACAK

2023 yılında Umut Evirgen ile evlenen Alina Boz, ilk kez annelik heyecanı yaşayacak. Hamileliğinde 6. ayın sonuna yaklaşan oyuncu, bebeğini kucağına alacağı günü beklerken yaptığı son açıklamayla sağlık durumuna ilişkin merak edilen bir ayrıntıyı da paylaşmış oldu.

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