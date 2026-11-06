Sinem Kobal davete eşi Kenan İmirzalıoğlu olmadan katıldı! Nedeni belli oldu

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Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlaması, ünlü isimleri bir araya getirdi. Geceye katılan isimler arasında Sinem Kobal da yer aldı. Davete eşi Kenan İmirzalıoğlu olmadan katılan ünlü oyuncu, etkinlik çıkışında basın mensuplarıyla sohbet etti. Gazetecilerin İmirzalıoğlu'nun neden geceye katılmadığını sorması üzerine Kobal, eşinin reklam çekiminde olduğunu söyledi.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN NEREDE OLDUĞUNU AÇIKLADI

Davete tek başına katılması dikkat çeken Sinem Kobal'a muhabirler, "Kenan Bey'i göremedik" diyerek eşini sordu. Kobal ise Kenan İmirzalıoğlu'nun reklam çekiminde olduğunu belirterek geceye neden birlikte katılmadıklarını açıkladı.

GÜLÜMSEYEREK YANIT VERDİ

Eşiyle ilgili soruyu gülümseyerek karşılayan Sinem Kobal, gazetecilerle kısa süre sohbet etti. Ünlü oyuncu, daha sonra kendisini bekleyen aracına binerek etkinlik alanından ayrıldı.