Netflix'in 10. yıl gecesinde Bahar Candan kapıda kaldı! Nedeni şaşırttı

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Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlaması, çok sayıda ünlü ismi bir araya getirdi. Oyuncuların kıyafetleri ve davette verdikleri pozlar dikkat çekerken gecenin en çok konuşulan gelişmelerinden biri Bahar Candan'ın etkinlik alanına girememesi oldu.

BAHAR CANDAN KAPIDA KALDI

Melis Sezen, Seda Bakan, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım gibi ünlü isimlerin katıldığı kutlamaya gelen Bahar Candan'ın girişte sorun yaşadığı ileri sürüldü. 2. Sayfa'nın aktardığı iddiaya göre Candan'ın adı davetli listesinde bulunmuyordu. Bu nedenle görevlilerin ünlü ismin içeri girmesine izin vermediği öne sürüldü.

"KUAFÖRDE SAÇLARIM YANDI"

Yaşananların ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bahar Candan ise geceye neden katılamadığına ilişkin farklı bir gerekçe sundu. Candan, hazırlık yaptığı kuaförde saçlarının yandığını, bu aksilik nedeniyle davete geç kaldığını ve içeri giremediğini anlattı.

İÇERİ ALINMAMA NEDENİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Bahar Candan'ın geç kaldığı için mi yoksa davetli listesinde adının bulunmaması nedeniyle mi etkinliğe alınmadığı netlik kazanmadı. Organizasyon yetkililerinden konuyla ilgili doğrulanmış bir açıklama bulunmazken ünlü ismin geceye katılamaması dikkat çekti.