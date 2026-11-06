Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde öldürülen 8 kişi arasında bulunan öğretmenlerin görev yaptığı okulda eğitime ara verilirken, veliler ise olayı gerçekleştiren cani için 'dengesiz ve sapık' diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Saldırgan Arif Sefa Özdemir dün akşam saatlerinde kent merkezindeki Orhangazi Mahallesi'nde evinden çıkarak aracına binmeye çalışan S.P.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan S.P.'nin ardından aracına binen şahıs, İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde araçlarıyla seyir halinde olan Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir'i (46) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Saldırganın ilk hedefi olan S.P.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

OKULDA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Yukarıtandır Ortaokulu'nda öğretmen olarak görev yapan Hilal Mete ve Ayşe Sena Demir'in öldürülmeleri köyü yasa boğdu. Olayın ardından okulda eğitime bir günlük geçici ara verilirken öğrenciler ders başı yapamadı.

Öğretmen Hilal Mete

"ÇOCUKLAR ADETA YIKILDI"

Olayla ilgili konuşan köy sakinlerinden Abdullah Ardıç, acılı olduklarını ifade ederek, "Hiç ummadığımız bir olay gerçekleşti. 3 öğretmenimiz saldırıya uğradı. İkisi öldürüldü. Acılıyız, okullarda bugün zaten tatil edildi. Öğretmenleri tanıyorduk zaten benim çocuklarım da o okulda onların öğretmeniydi. Okula gidip geldiğimiz için birbirimizi tanıyorduk. Çocuklar adeta yıkıldı. Çocukların hepsi köyde öğretmenlerine ağlıyor. Durum çok kötü çok üzgünüz. Anlatılacak gibi değil. Dengesiz sapığın birisi bu olaya kalkışmış" dedi.

Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir, Eskişehir’de yakalandı.

"ÖĞRETMENLERİN ARABASINI GASP ETMEYE ÇALIŞMIŞ"

Bir başka köy sakini ve okulda öğrenim gören öğrencinin babası Ümit Şahin ise olayı duyduklarında büyük bir şok yaşadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Maalesef dün yaşanan acı olayı duyduk ve hemen köyümüze geldik. 2 öğretmenimiz de çok değerli insanlardı. Maalesef acı olay sonrası hayatlarını kaybettiler. Yapan caninin, kansızın bu köyden olmadığını herkes biliyor. Maalesef çok kötü bir durum. Bizim köyümüzle alakalı daha önce hiç böyle bir olay yaşanmamıştı. Haberlerde bizim köyün adını duyunca hemen koşarak köye geldik. Bizim köyün yolunda olmuş zaten olay. Öğrendiğimize göre öğretmenlerin arabalarını gasp etmeye çalışmış, bu arada da öğretmenleri katletmiş. Çocuklar okula gitmediler ve çok üzgünler."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı