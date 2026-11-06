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Kuyumcuları soyan anne, kız ve torun aynı evde yakalandı! Yıllarca hastaneye bile gitmemişler

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Kuyumcuları soyan anne, kız ve torun aynı evde yakalandı! Yıllarca hastaneye bile gitmemişler Haber Videosunu İzle
Kuyumcuları soyan anne, kız ve torun aynı evde yakalandı! Yıllarca hastaneye bile gitmemişler
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İstanbul Sancaktepe'de, kuyumculardan el çabukluğuyla ziynet eşyası çaldıkları için kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve yıllardır aranan anne, kız ve torun aynı evde yakalandı. Yakalanmamak için yeni kimlik çıkarmayan, hastaneye gitmeyen üçlünün elektrik, su ve internet aboneliklerini anlaştıkları emlakçının üzerine yaptırdığı belirlendi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

  • Hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan anne, kız ve torun, İstanbul Sancaktepe'de aynı evde düzenlenen operasyonla yakalandı.
  • Şüphelilerin kuyumculara müşteri gibi girerek el çabukluğu veya oyalama taktiğiyle milyonlarca liralık ziynet eşyası çaldıkları belirlendi.
  • Firari hükümlülerin yakalanmamak için yeni kimlik çıkartmadıkları, hastaneye gitmedikleri ve kiraladıkları evlerin aboneliklerini emlakçının üzerine yaptırdıkları tespit edildi.

Hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bu nedenle yıllardır aranan anne, kız ile torun, polisin düzenlediği operasyonla aynı evde yakalandı. Şüphelilerin, yakalanmamak için yıllardır yeni kimlik çıkartmadıkları, hastaneye gitmedikleri ve kiraladıkları evlerde elektrik, su, internet gibi abonelikleri anlaştıkları emlakçının üzerine yaptırdıkları belirlendi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve yıllardır firari olarak aranan kişileri yakalamak için operasyonlarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yıllardır aranan 3 şüphelinin Sancaktepe civarında olduğu tespit edildi. Firari hükümlülerin kuyumculara müşteri gibi girdikleri ardından el çabukluğu ya da oyalama taktiği ile milyonlarca liralık ziynet eşyası çaldıkları ve bu nedenle kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu öğrenildi.

ÜÇÜ DE AYNI EVDE YAKALANDI

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri saha çalışmasıyla yaptıkları incelemede firari hükümlülerin kaldığı evi tespit etti. Sancaktepe'de tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda Anne Zümbül Ö., kızı Döndü Ö. ve torunu S.S.D. gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden anne Zümbül Ö.'nün 2013 yılından bu yana hakkındaki 6 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Firari hükümlülerden Döndü Ö.'nün ise 2015 yılından bu yana 6 ay 1 gün hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı. Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderilen S.S.D.'nin ise 2023 yılından bu yana 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı belirtildi.

KİMLİK ÇIKARMADILAR, HASTANEYE GİTMEDİLER

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada firari hükümlülerin yakalanmamak için yıllardır yeni kimlik çıkartmadıkları, hastaneye gitmedikleri, resmi hiçbir işlem yapmadıklarını tespit etti. Sık sık adres değiştiren şüphelilerin kayıtlara geçmemesi için taşındıkları evlerdeki elektrik, su, İnternet gibi abonelikleri de anlaştıkları emlakçının üzerine yaptıkları belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Zümbül Ö. ve Döndü Ö. ile Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan S.S.D. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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