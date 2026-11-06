Canını kurtarmak için Rus askerlerini hiç düşünmeden ele verdi

Canını kurtarmak için Rus askerlerini hiç düşünmeden ele verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ukrayna'da İHA operatörlerinin fark ettiği motosikletli bir adam, ellerini kavuşturarak kendisine saldırılmaması için merhamet diledi. Ardından Rus askerlerini taşıyan aracın gittiği yönü eliyle gösteren adam, hedefin yerini ele verdi. Ukraynalı operatörler, motosikletlinin işaret ettiği yöndeki aracı dakikalar sonra düzenledikleri hassas saldırıyla vurdu.
- Ukraynalı İHA operatörleri, sınır bölgesindeki bir köyün dışında motosikletle ilerleyen bir adamı tespit etti.
- Motosiklet sürücüsü, İHA'yı fark edince elleriyle Rus askerlerini taşıyan aracın ilerlediği yönü işaret etti.
- İşaret edilen yöne ilerleyen operatörler, dakikalar sonra düzenlenen hassas saldırıyla Rus askerlerini taşıyan aracı vurdu.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta dikkat çeken bir olay yaşandı. Sınır bölgesindeki bir köyün dışında görev yapan Ukraynalı insansız hava aracı (İHA) operatörleri, motosiklet üzerinde ilerleyen bir adamı fark etti. İHA'nın kendisine yaklaştığını gören sürücünün önce merhamet dilemesi, ardından Rus askerlerinin bulunduğu yönü göstermesi dikkat çekti.
ÖNCE ELLERİNİ KAVUŞTURUP MERHAMET DİLEDİ
Motosikletli adam, İHA'yı fark edince ellerini göğsünün önünde kavuşturarak kendisine saldırılmamasını istedi. Sürücü, kısa süre sonra elleriyle başka bir hareket yaparak Ukraynalı operatörlere yön gösterdi.
RUS ASKERLERİNİN GİTTİĞİ YÖNÜ İŞARET ETTİ
Adam, Rus askerlerini taşıyan aracın ilerlediği yönü eliyle gösterdi. Böylece Ukraynalı İHA operatörlerine hedefin bulunduğu istikameti bildirdi. Motosiklet sürücüsünün yaptığı işaret, Rus askerlerini taşıyan aracın tespit edilmesini sağladı.
DAKİKALAR SONRA HEDEF VURULDU
Sürücünün gösterdiği yöne ilerleyen Ukraynalı operatörler, Rus askerlerini taşıyan aracı hedef aldı. Dakikalar sonra gerçekleştirilen hassas saldırıyla araç vuruldu. Saldırının ardından araçta bulunan askerlerin durumuna ilişkin bilgi verilmedi.