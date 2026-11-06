Hatay'da 75 yaşındaki kadının selle mücadelesi kamerada! Keserle suyun önünü açtı

Hatay'da 75 yaşındaki kadının selle mücadelesi kamerada! Keserle suyun önünü açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde turuncu kodlu uyarının ardından etkili olan sağanak, Bezgede Mahallesi'nde sele neden oldu. Evini ve serasını korumak isteyen 75 yaşındaki Güllü Karahanlı, elindeki keserle emekleyerek sel sularının önünü açmaya çalıştı. Kameralara yansıyan mücadelesini anlatan Karahanlı, her yıl kuvvetli yağmurda aynı şeyi yaşadığını, ayakkabısının da suya kapılıp gittiğini söyledi.
- Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Bezgede Mahallesi'nde sağanak nedeniyle sel meydana geldi.
- 75 yaşındaki Güllü Karahanlı, evini ve serasını korumak için elindeki keserle sel sularının önünü açmaya çalıştı.
- Karahanlı, ayakta durmakta zorlandığı için emekleyerek suyun önünü tıkayan pislikleri temizledi.
HATAY'ın Yayladağı ilçesinde evini ve serasını korumak için elindeki keserle sel sularının önünü açmaya çalışan Güllü Karahanlı (75), "Her sene kuvvetli yağmur yağdığında bu mücadeleyi yapıyorum" dedi.
TURUNCU KODLU UYARININ ARDINDAN SEL
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısının ardından ilçede dün sağanak nedeniyle Bezgede Mahallesi'nde sel oldu. Evini ve serasını korumak için elindeki keserle sel sularının önünü açmaya çalışan Güllü Karahanlı'nın mücadelesi kameralara yansıdı.
EMEKLEYEREK SUYUN ÖNÜNÜ TEMİZLEDİ
Olay sırasında yaşananları anlatan Karahanlı, "Her yıl yağmurda evimin önünde sel oluyor ve ben de her sene kuvvetli yağmur yağdığında bu mücadeleyi yapıyorum. Akıntı sırasında suyun önü kapanınca bu şekilde açmak gerekiyor. Ayakta durmakta zorlandığım için emekleyerek suyun önünü kesen pislikleri temizledim. Bu sırada karşıdan bir çocuk 'Hacı teyze, sel alır götürür seni' dedi ama ben de 'Allah'ın verdiği afet, elhamdülillah kaldırırım' dedim. Çocuğun 'Teyze uğraşma, geçemezsin' demesi üzerine bir süre daha uğraşıp direklerden tutunarak zor bela geri döndüm. Ayakkabım da suya kapılıp gitti" diye konuştu.