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Ecel, Konyalı hacı adayını duada yakaladı! O anlar kamerada

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Ecel, Konyalı hacı adayını duada yakaladı! O anlar kamerada Haber Videosunu İzle
Ecel, Konyalı hacı adayını duada yakaladı! O anlar kamerada
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Umre ibadetini yerine getirmek üzere Konya Havalimanı’nda uğurlama duası edildiği sırada aniden rahatsızlanan Abdullah Özkan isimli vatandaş, ihramıyla hayatını kaybetti.

  • Umre için Konya Havalimanı'nda dualarla uğurlanan kafilede bulunan Abdullah Özkan, ihramlı halde dua ederken fenalaşarak yaşamını yitirdi.
  • Beyşehir sorumlusu olarak kafileyle havalimanına gelen Özkan'ın fenalaşma anı çevredeki vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi.
  • Özkan'ın cenazesi Beyşehir Çarşı Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından Beyşehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Konya'dan kutsal topraklara hareket edecek umre kafilesinde derin bir üzüntü yaşandı. Umre ibadeti için gerekli tüm hazırlıklarını tamamlayan ve ihramını giyen Abdullah Özkan, Konya Havalimanı'nda yolculuk öncesi dua edildiği sırada aniden fenalaştı. Olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarınca anbean kaydedildi.

İHRAMIYLA UĞURLAMA DUASINDA FENALAŞTI

Edinilen bilgilere göre, Beyşehir sorumlusu olarak umrecilerle birlikte havalimanına gelen Özkan, Beytullah’a doğru yola çıkmaya hazırlanıyordu. Kafilenin dualarla uğurlandığı esnada ihramlı halde dua ederken rahatsızlanan Özkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaşanan acı kayıp; ailesini, yakınlarını ve turizm camiasını yasa boğdu.

CENAZESİ BEYŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Acı olayın ardından Nuri Doğan Turizm tarafından bir taziye mesajı yayımlandı. Merhum Abdullah Özkan'ın cenazesinin, Beyşehir Çarşı Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından Beyşehir Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Okurların en beğendiği yorum
KENAN KART:Ne güzel bir ölüm selavat ve tekbir getire getire Rabbim bizlere de böyle ölümler nasip etsin inşallah...
Tüm yorumlar (11)
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıKENAN KART:★ Okurların en beğendiği

Ne güzel bir ölüm selavat ve tekbir getire getire Rabbim bizlere de böyle ölümler nasip etsin inşallah...

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarımehmet kökşen:

Duayı bırakmaması ah vah demeden devam etmesi çok manidar umarım umduğuna kavuşursun ey dost...

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

Allah rahmet etsin. bana da böyle imanlı temiz bir ecel nasip etsin mevla

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıermisadam1983:

Allah'ım rağmet eylesin hayırlı yerde ve görev de vefat etmiş amcamız

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıNECİP FAZIL KISAKÜREK İHL:

Rabbimin huzuruna aldığı an ne güzel an. Rabbim rahmet eylesin.

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