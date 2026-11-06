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Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında

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Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında
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Liverpool ve Milan gibi Avrupa'nın köklü kulüplerinde forma giyen Divock Origi, 31 yaşında futbol kariyerini noktaladı. Belçikalı eski futbolcunun, yeşil sahalara veda ettikten sonra Harvard Üniversitesinde işletme eğitimi almaya başlaması dikkat çekti.

  • 31 yaşındaki Belçikalı eski futbolcu Divock Origi, futbolu bırakarak Harvard Üniversitesinde işletme eğitimine başladı.
  • Origi, 2014 yılında 12,63 milyon euro bonservis bedeliyle Liverpool'a transfer oldu ve 2022'de bedelsiz olarak Milan'a geçti.
  • Origi, Liverpool'un 2019'da UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı sezonda Barcelona'ya karşı yarı finalde 2, Tottenham'a karşı finalde 1 gol attı.

Bir dönem Liverpool formasıyla Avrupa futboluna damga vuran isimlerden biri olan Divock Origi, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Henüz 31 yaşında futbolu bırakma kararı alan Belçikalı eski golcü, bu kez futbol sahaları yerine eğitim hayatına yöneldi. Origi'nin dünyaca ünlü Harvard Üniversitesinde işletme okumaya başladığı belirtildi.

LIVERPOOL'DAN MILAN'A UZANAN KARİYER

Futbol hayatına Genk altyapısında başlayan Divock Origi, daha sonra Fransa'nın Lille takımının altyapısına transfer oldu. Burada profesyonel kariyerine adım atan Belçikalı futbolcu, 2014 yılında 12,63 milyon euro bonservis bedeliyle Liverpool'a transfer edildi.

İngiliz ekibinde uzun yıllar forma giyen Origi, kariyerinin farklı dönemlerinde Lille, Wolfsburg ve Nottingham Forest takımlarında da kiralık olarak görev yaptı. 2022 yılında Liverpool'dan ayrılarak Milan'a bedelsiz transfer olan golcü futbolcu, İtalya'daki döneminin ardından Nottingham Forest'ta kiralık oynadı.

SON DURAĞI KULÜPSÜZLÜK OLDU

2024 yılında Nottingham Forest'tan Milan'a dönen Origi, daha sonra Milan Futuro kadrosunda yer aldı. Paylaşılan transfer geçmişine göre Belçikalı futbolcu, 2026 yılının ocak ayında kulüpsüz kaldı.

Kariyerinde İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'da forma giyen Origi, futbolu bıraktıktan sonra eğitim hayatına yönelmesiyle dikkat çekti.

HARVARD'DA YENİ BİR SAYFA AÇTI

Futbolculuk kariyerini noktalayan Origi'nin yeni hedefleri arasında moda ve girişimcilik bulunuyor. Harvard'da eğitim aldığı bildirilen eski futbolcunun özellikle moda sektörüne ilgi duyduğu ve bu alanda kendisini geliştirmeyi amaçladığı aktarıldı. Origi, futbolcu temsilciliği alanındaki girişimlerini de büyütmek istiyor.

LIVERPOOL'DA TARİHE GEÇEN GOLLERE İMZA ATTI

Origi, özellikle Liverpool'un 2019 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı sezondaki performansıyla hafızalara kazındı. Barcelona karşısında 4-0 kazanılan yarı final rövanşında 2 gol atan Belçikalı futbolcu, Tottenham'a karşı oynanan finalde de fileleri havalandırdı.

Kariyerinde Şampiyonlar Ligi, Premier League, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası gibi önemli şampiyonluklar yaşayan Origi, 31 yaşında yeşil sahalara veda ederek farklı bir alana yöneldi.

Kaynak: Haberler.com
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