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Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti! Gözler ona çevrildi

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Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti! Gözler ona çevrildi Haber Videosunu İzle
Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti! Gözler ona çevrildi
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Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlamasına katılan Melis Sezen, cesur kıyafet tercihiyle gecenin dikkat çeken isimlerinden oldu. Kırmızı, dantel detaylı ve derin göğüs dekolteli elbisesiyle objektiflere poz veren güzel oyuncu, iddialı görünümüyle adından söz ettirdi.

  • Melis Sezen, Netflix'in Türkiye'deki 10. yılı için düzenlenen kutlamaya kırmızı, vücudunu saran ve göğüs bölümünde dantel işlemeler bulunan uzun bir elbiseyle katıldı.
  • Sezen'in derin dekolteli elbisesi, davetin ardından sosyal medyada hem beğeni hem de fazla iddialı bulunduğuna dair eleştirel yorumlar aldı.
  • Sadakatsiz, Gülcemal ve Deha gibi yapımlarla tanınan oyuncu, son dönemde Netflix projesi Seni Tanıyorum ile izleyici karşısına çıktı.

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melis Sezen, bu kez rol aldığı yapımlarla değil, katıldığı özel davetteki tarzıyla konuşuldu. Netflix'in Türkiye'deki 10. yılı için düzenlenen kutlamada boy gösteren ünlü oyuncu, kıyafet seçimiyle bütün bakışları üzerine topladı.

KIRMIZILAR İÇİNDE YIKTI GEÇTİ

Geceye kırmızı, vücudunu saran ve göğüs bölümünde dantel işlemeler bulunan uzun bir elbiseyle katılan Sezen, derin dekoltesiyle cesur bir görünüm sergiledi. Saçlarını açık bırakan güzel oyuncu, iddialı elbisesini sade aksesuarlarla tamamladı. Kameraların karşısına geçerek poz veren Sezen'in gece için yaptığı tercih, davetin öne çıkan görünümleri arasında yer aldı.

DEKOLTESİ YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Melis Sezen'in kırmızı elbisesi, davetin ardından farklı yorumları da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar oyuncunun cesur tercihini beğenirken bazıları ise dekoltesini fazla iddialı buldu. Özellikle elbisenin göğüs bölümündeki dantel detayları ve kesimi tartışma konusu oldu.

BU KEZ OYUNCULUĞUYLA DEĞİL TARZIYLA KONUŞULDU

Sadakatsiz, Gülcemal ve Deha gibi yapımlarla tanınan Melis Sezen, son dönemde Netflix projesi Seni Tanıyorum ile de izleyici karşısına çıktı. Oyuncu, platformun yıl dönümü kutlamasında tercih ettiği kırmızı elbisesiyle bu kez magazin dünyasının dikkatini çekti.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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