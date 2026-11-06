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Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Bilinçli şekilde uyutuluyor

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Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Bilinçli şekilde uyutuluyor
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Sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören rapçi Killa Hakan'ın son durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Geçen haftaya göre daha iyi olduğu belirtilen ünlü rapçinin, akciğerlerindeki karbondioksiti dışarı atamaması nedeniyle doktorlar tarafından bilinçli şekilde uyutulduğu bildirildi.

Sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören rapçi Killa Hakan'ın durumuyla ilgili yapılan açıklamada, geçen haftaya göre daha iyi olduğu ancak akciğerlerindeki karbondioksiti yeterince dışarı atamadığı için doktorlar tarafından bilinçli şekilde uyutulduğu belirtildi.

"BİLİNÇLİ ŞEKİLDE UYUTULUYOR"

Killa Hakan'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Killa Hakan, geçen haftaya kıyasla bugün çok daha iyi. Bu bizi umutlandırıyor. Fakat bu bir süreç. Ciğerlerindeki karbondioksit gazını dışarı verememesinden dolayı doktorlar tarafından bilinçli bir şekilde uyutulmakta." ifadelerine yer verildi.

"SAVAŞÇI BİR KİŞİLİKTİR"

Açıklamanın devamında ise "Fakat Killa Hakan, hepinizin tanıyacağı gibi savaşçı bir kişiliktir ve bu savaşçılığıyla bunun da üstesinden geleceğine olan inancımız tam." denilerek ünlü rapçinin iyileşeceğine duyulan umut dile getirildi.

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