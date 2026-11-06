Yeni Partili Özlale, bütçe görüşmelerinde Bakan Ersoy'a sırtını döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin görüşüldüğü toplantıda, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a yönelik dikkat çeken bir protesto yaşandı.

BAKAN ERSOY'A SIRTINI DÖNDÜ

Komisyon salonuna gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bütçe sunumuna başlamadan önce milletvekilleriyle tokalaştı. Ersoy'un muhalefet milletvekilleriyle selamlaştığı sırada Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, bakana sırtını dönerek protestoda bulundu.

Özlale'nin tepkisinin nedeni ise Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangını faciasıydı.

"İNSANLAR CAN DERDİNDEYKEN OTELDE SPOR YAPIYORDU"

Kartalkaya faciasını hatırlatan Özlale, Bakan Ersoy'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Özlale, "İnsanlar can derdindeyken, otelde spor yapıyordu. Onlarla bir kere bile görüşmedi. Halini, hatrını sormadı" ifadelerini kullandı.

Özlale'nin protestosu, bütçe görüşmeleri başlamadan önce komisyonda dikkat çeken anlardan biri oldu.

BİR MİLLETVEKİLİNDEN DAHA BAKAN ERSOY'A SORU

Toplantıda Yeni Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı da Bakan Ersoy'a soru yöneltti. Arı, Ersoy'un Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne neden katılmadığını sordu.

2027 YILI BÜTÇELERİ GÖRÜŞÜLÜYOR

Komisyonda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin yanı sıra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü gibi kurumların bütçeleri de ele alınıyor.

Ayrıca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Kapadokya Alan Başkanlığı, Uludağ Alan Başkanlığı ve diğer ilgili kurumların bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının görüşülmesi planlanıyor.

Kaynak: ANKA