8 kişinin öldüğü katliamda kahreden detay! Kızının öldüğünü televizyondan öğrendi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Arif Sefa Özdemir'in gerçekleştirdiği belirtilen ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ardından hayatını kaybedenlerin yakınları konuştu. Katliamda öldürülen Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir'in Antalya'da yaşayan annesi Hayrunissa Demir, kızının ölüm haberini nasıl öğrendiğini ve mesleğine duyduğu bağlılığı anlattı. Saldırıda hayatını kaybeden Seydi Ahmet ve Satı Aydoğmuş çiftinin yaşamlarına ilişkin ortaya çıkan ayrıntılar da acıyı derinleştirdi.

KIZININ BAŞINA GELENLERİ TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİ

Hayrunissa Demir, televizyonda İhsaniye'deki silahlı saldırıyla ilgili haberleri gördüğü sırada kızının görev yaptığı okulun müdürünün kendisini aradığını söyledi. Müdürün telefonundan şüphelendiğini belirten acılı anne, yaşadığı o anları şöyle anlattı:

"Televizyonda altyazı geçti bu İhsaniye'de olan olayla ilgili. Telefon çaldı. Müdür Bey aradı. Olağanüstü bir durum olduğunu düşündüm Müdür Beyin aramasıyla ilgili. 'Müdür Bey bir olay mı var?' diye sordum. 'Yok, ufak bir kazaya karıştı Sena öğretmen' dedi. Ben de 'Televizyonda gördüm. Bir öldürme vakası. O olmasın' dedim. Müdür Bey, 'Hayır onunla ilgisi yok' dedi. Ama tabi benim içime ateş düştü. İlk inandım, sonra işin rengini anladım."

"ANNE SAKIN DERS ESNASINDA ARAMA DERDİ"

Kızının öğretmenlik mesleğine büyük bir sevgiyle bağlı olduğunu anlatan Demir, Ayşe Sena öğretmenin özellikle köy okullarında görev yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Hacettepe Üniversitesini dönem birincisi olarak bitiren kızının 15 yıllık öğretmen olduğunu belirten anne, öğrencilerine verdiği önemi şu sözlerle anlattı:

"Çok şevkle giden okula, köy okullarını çok seven, köy çocuklarının ufuklarını aydınlatmaya çalışan, onlara sürekli deneyler yapan ve derse hazırlanan bir öğretmendi. Çok idealistti. Acil durum olduğu zaman, ben çocuğumu aradığım zaman kesinlikle telefonu açmazdı. 'Anne sakın ders esnasında arama, ne olursa olsun,' derdi. Bu kadar idealist, yılların öğretmeni olmasına rağmen derse hazırlanarak giderdi. 15 yıllık öğretmendi."

"BEN HARAM PARA SOKMAM" DİYEREK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERMİŞ

Ayşe Sena Demir'in öğrencilerine yalnızca ders anlatmakla kalmadığını, onlara dürüstlük, adalet ve çevre bilinci kazandırmaya çalıştığını söyleyen annesi, kızının meslek ahlakını gösteren bir anısını da paylaştı.

Pandemi döneminde kızının giremediği birkaç dersin ücretinin hesabına yatırıldığını belirten Demir, "Pandemi döneminde yolculukta girememiş olduğu 3-4 dersin parası yattığı zaman bana telefon açıp, 'Anneciğim bunu sen al, ihtiyaç sahiplerine ver, ben haram para sokmam' diyen bir öğretmendi" ifadelerini kullandı.

Kızının eczacılık okumayı düşündüğünü ancak öğretmenliğin insanlara daha fazla fayda sağladığına inandığını anlatan Demir, onun köydeki yaşamından ve öğrencileriyle geçirdiği zamandan çok mutlu olduğunu söyledi.

"KIZIMIN ANISINA DERS VERMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Geçen yıl öğretmenlikten ayrıldığını belirten Hayrunissa Demir, kızının anısını yaşatmak için gönüllü olarak eğitim vermeye devam edeceğini açıkladı. Özellikle eğitim imkanlarına ulaşamayan ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara ders vermek istediğini söyleyen acılı anne, şu ifadeleri kullandı:

"Ben geçen yıl ayrıldım öğretmenlikten. Eğitim alamayan, özel eğitim gerektiren çocuklara fahri olarak ders verme, okuma yazma öğretme, davranış eğitimi yapma gibi amaçlarım var benim. Tabii ki çocuğumun böyle gaddarca öldürülmesinden sonra, onun anısına devam edeceğim."

"ARKADAŞINI BIRAKMAMAK İÇİN GİTMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Saldırı anına ilişkin kendisine aktarılanları da anlatan Demir, kızının araçtaki başka bir öğretmeni yalnız bırakmak istemediği için kaçmamış olabileceğini düşündüğünü söyledi. Bunun kendi değerlendirmesi olduğunu vurgulayan anne, saldırganın öğretmenlerden birini araçtan indirdiğini ve söz konusu öğretmenin öldürülmemek için yalvardığını öne sürdü.

Kızının hastaneye kaldırıldığında hayatta olduğunu belirten Demir, ameliyat sırasında kan kaybı nedeniyle yaşamını yitirdiğini anlattı. Acılı anne, "Onun öldüğünü hiç düşünmüyorum" sözleriyle yaşadığı derin acıyı dile getirdi.

YAŞLI ÇİFT 2 GÜN SONRA İZMİR'E DÖNECEKTİ

Katliamda hayatını kaybeden Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ile eşi Satı Aydoğmuş'un (68) yaşamlarına ilişkin de yürek burkan bir ayrıntı ortaya çıktı. İzmir'de yaşayan ve yaz aylarını memleketleri Afyonkarahisar'ın Kıyır köyünde geçiren çiftin, saldırıdan yalnızca 2 gün sonra İzmir'e dönmeyi planladığı öğrenildi.

İki oğlu, bir kızı ve 8 torunu bulunan Aydoğmuş çiftinin olay günü Afyonkarahisar'a alışveriş için gittiği, dönüş yolunda ise köylerine yaklaşık 1 kilometre kala saldırıya uğradığı belirtildi. Köyde yardımsever ve misafirperver kişilikleriyle tanınan çift için cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.

"YOLUN ORTASINDA İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ VARDI"

Kıyır Köyü Muhtarı Lütfi Yaşar, olay günü kendisini arayan bir vatandaşın yol üzerinde beyaz bir araç ve aracın önünde hareketsiz yatan iki kişi bulunduğunu söylediğini anlattı. Bunun üzerine olay yerine gittiğini belirten Yaşar, "Olay yerine gittiğimde yolun ortasında beyaz bir minibüs ve aracın ön tarafında iki kişinin cansız bedeni vardı. İlk başta kimliklerini tespit edemedik, yabancı olduklarını düşündük. Ancak daha sonra hayatını kaybedenlerin köylülerimiz Seydi Ahmet Aydoğmuş ve eşi Satı Aydoğmuş olduğunu öğrendik" dedi.

Hayatını kaybeden çiftin kimseyle husumeti olduğunu düşünmediğini belirten Yaşar, köyde sevilen ve kendi halinde yaşayan insanlar olduklarını söyledi.

SALDIRGANIN ÇİFTİN ARACINI GASBETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Saldırının nasıl gerçekleştiğine ilişkin edindiği bilgileri paylaşan Muhtar Yaşar, şüphelinin kendi aracıyla bölgeye gelerek Aydoğmuş çiftini öldürdüğünü, ardından çiftin aracını gasbederek uzaklaştığını öne sürdü.

Yaşar, şüphelinin kendi aracını kapıları açık şekilde yol üzerinde bıraktığını, yaklaşık 500-600 metre ileride karşılaştığı İsmail Şen'i de öldürdükten sonra yoluna devam ettiğini anlattı. Olay yerine ulaştıklarında güvenlik amacıyla yolu trafiğe kapattıklarını ve jandarmaya haber verdiklerini söyledi.

ŞÜPHELİNİN ARACINA DAHA ÖNCE SALDIRI DÜZENLENMİŞ

Öte yandan şüpheli Arif Sefa Özdemir'in Afyonkarahisar kent merkezi Hasan Karaağaç Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde bulunan otomobilinin 17 Mart'ta kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradığı belirlendi. Olayın ardından polise başvuran Özdemir'in aracının kullanılamaz hale geldiğini belirterek şikayetçi olduğu öğrenildi.

İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde yaşayan ve çiftçilikle geçimini sağlayan şüphelinin 2021 yılında evlendiği, 3 yıl sonra boşandığı ve bir çocuk babası olduğu belirtildi. Özdemir'in eski eşi ile çocuğunun başka bir yere götürüldüğü, evinin önünde ise jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı