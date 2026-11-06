Cemaate seslenen imamın sözleri olay oldu

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Cuma namazında cemaate hitap eden Hüseyin Hoca isimli din görevlisi, dinin bir çıkar aracı olarak kullanılmasına tepki göstererek çarpıcı bir konuşma gerçekleştirdi.

Cuma namazı vaazı sırasında cemaate hitap eden din görevlisi Hüseyin Hoca'nın kürsüden yaptığı konuşma gündem oldu. Görevini şerefiyle yapmanın ve hakikate sahip çıkmanın önemine vurgu yapan imam, dinin kişisel çıkar ve ikbal vasıtası kılınmasına sert tepki gösterdi.

"ÇÖPLÜKTEN EKMEK KAZANIRIM AMA DİN SATMAM"

Kürsüden cemaate seslenen din görevlisi, mesleki duruşunu ve ilkesini şu sözlerle aktardı: "Şu caminin kapısında simit satacağım, limon satacağım ama kürsüden din satmayacağım. Siz peşimde namaz kılanlar diyeceksiniz ki 'Hüseyin Hoca ne güzel o kadar maaş alıyordun, evin orada, camin orada, zorun neydi?' Deseniz de satmayacağım. Şerefimle, izzetimle yaşayacağım. Çöplükten ekmek kazanacağım ama bu Kur’an-ı Kerim’i ekmek kapısı yapmayacağım."

"HAKİKATE SAHİP ÇIKMAZSANIZ..."

Toplumsal duyarsızlığa ve cesur duruş sergilenmesi gerektiğine dikkat çeken din görevlisi, konuşmasının devamında yeni nesil için duyduğu endişeyi dile getirdi: "Ben yarın ölecekmişim gibi konuşuyorum. Kendimden de geçtim, yeni nesile üzülüyorum. Hakikate, hakka sahip çıkmazsanız kötü adamlar çoğalacak. Uyandıran imama sahip çıkmazsanız, ortalık uyuyanlar ve uyutanlarla dolacak. Cesur adamların yanında durmazsanız korkaklar öne geçecek."

Kürsüdeki sert ve net mesajlarıyla dikkat çeken imamın açıklamaları kamuoyunda geniş yankı buldu.