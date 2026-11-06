Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cemaate seslenen imamın sözleri olay oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cemaate seslenen imamın sözleri olay oldu Haber Videosunu İzle
Cemaate seslenen imamın sözleri olay oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
3 yorum Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cuma namazında cemaate seslenen bir imam "Bu Kur'an'ı ekmek kapısı yapmayacağım. Cami kapısında simit satarım, limon satarım... Ama kürsüden din satmam" ifadelerine yer verdi. İmamın bu sözleri kısa sürede viral oldu.

  • Cuma namazı vaazında cemaate hitap eden din görevlisi Hüseyin Hoca, dinin kişisel çıkar ve ikbal aracı olarak kullanılmasına tepki gösterdi.
  • Hüseyin Hoca, "Şu caminin kapısında simit satacağım, limon satacağım ama kürsüden din satmayacağım" ve "Çöplükten ekmek kazanacağım ama bu Kur'an-ı Kerim'i ekmek kapısı yapmayacağım" sözlerini kullandı.
  • Din görevlisi, hakikate sahip çıkılmaması halinde kötü adamların çoğalacağını, uyandıran imama sahip çıkılmaması halinde ortalığın uyuyanlar ve uyutanlarla dolacağını söyledi.

Cuma namazında cemaate hitap eden Hüseyin Hoca isimli din görevlisi, dinin bir çıkar aracı olarak kullanılmasına tepki göstererek çarpıcı bir konuşma gerçekleştirdi.

Cuma namazı vaazı sırasında cemaate hitap eden din görevlisi Hüseyin Hoca'nın kürsüden yaptığı konuşma gündem oldu. Görevini şerefiyle yapmanın ve hakikate sahip çıkmanın önemine vurgu yapan imam, dinin kişisel çıkar ve ikbal vasıtası kılınmasına sert tepki gösterdi.

"ÇÖPLÜKTEN EKMEK KAZANIRIM AMA DİN SATMAM"

Kürsüden cemaate seslenen din görevlisi, mesleki duruşunu ve ilkesini şu sözlerle aktardı: "Şu caminin kapısında simit satacağım, limon satacağım ama kürsüden din satmayacağım. Siz peşimde namaz kılanlar diyeceksiniz ki 'Hüseyin Hoca ne güzel o kadar maaş alıyordun, evin orada, camin orada, zorun neydi?' Deseniz de satmayacağım. Şerefimle, izzetimle yaşayacağım. Çöplükten ekmek kazanacağım ama bu Kur’an-ı Kerim’i ekmek kapısı yapmayacağım."

"HAKİKATE SAHİP ÇIKMAZSANIZ..."

Toplumsal duyarsızlığa ve cesur duruş sergilenmesi gerektiğine dikkat çeken din görevlisi, konuşmasının devamında yeni nesil için duyduğu endişeyi dile getirdi: "Ben yarın ölecekmişim gibi konuşuyorum. Kendimden de geçtim, yeni nesile üzülüyorum. Hakikate, hakka sahip çıkmazsanız kötü adamlar çoğalacak. Uyandıran imama sahip çıkmazsanız, ortalık uyuyanlar ve uyutanlarla dolacak. Cesur adamların yanında durmazsanız korkaklar öne geçecek."

Kürsüdeki sert ve net mesajlarıyla dikkat çeken imamın açıklamaları kamuoyunda geniş yankı buldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
doğrucu davut:helal olsun hocaya. din, kutsaldır. dini dünyalık kazanmak için kullananlar büyük vebal altında. en az din düşmanları kadar güzel dinimize zarar veriyorlar…
Tüm yorumlar (3)
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Saniyeler içinde küle döndü! 'Ölümün de hayırlısı' dedirten olay

"Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
Beverly Hills 90210 dizisinin yıldızı Kimmarie Johnson hayatını kaybetti

Ünlü dizinin oyuncusundan acı haber! Henüz 50 yaşındaydı
Beşiktaş nereden nereye! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet

Süper Lig devinde neler oluyor? Taraftarlar şaşkın

Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:★ Okurların en beğendiği

helal olsun hocaya. din, kutsaldır. dini dünyalık kazanmak için kullananlar büyük vebal altında. en az din düşmanları kadar güzel dinimize zarar veriyorlar zira.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYunus Durak:

İmam bile itiraf ediyor, en büyük sermaye dindir. Dini istismara karşı gereken cezai yaptırımlar arttırılmalı.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıNetherill:

çok haklı. hadislere merak sardım araştırayım dedim sahih hadisleri parası okuyabileceğim hiç bir yer yok. buhari, müslim,tirmizi vs. tüm kitaplar paralı ayrıca internette de kimse yüklememiş yok okuyamıyorum.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı20

Amedspor maçına saatler kala bombayı patlattı
Ve PFDK, Emre Belözoğlu kararını duyurdu

Fenerbahçe'ye Emre müjdesi! TFF resmen açıkladı
8 kişiyi öldüren katliam zanlısına hastane önünde öfke: Salın şunu 2 dakika11

Katliam zanlısını görünce deliye döndüler: Salın şunu 2 dakika
Çekya'da uçaklara peş peşe bomba ihbarları! Güvenlik alarmı verildi

Avrupa panikte! İhbar sonrası savaş uçakları peş peşe havalandı
Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalı İbrahim'i Okan Yalabık'ın son hali şaşırttı!

Pargalı İbrahim'i görenler tanımakta zorlandı! İşte son hali
Demet Özdemir'in siyah elbisesi olay oldu! Cesur tarzıyla büyüledi

Güzel oyuncunun siyah elbisesi olay oldu! Cesur tarzıyla büyüledi
İngiltere'de korkutan tablo! Her gün 1021 kişiye kanser teşhisi

Korkulan oldu! Her gün 1000'den fazla vaka
Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti! Gözler ona çevrildi14

Kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti!