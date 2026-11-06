Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Şarkıcı Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle Türkiye'de tanınan İrlandalı model Chloe Loughnan, özel hayatındaki yeni gelişmeyle dikkat çekti. Mimar Fergus Hennessy ile birlikteliğini sürdüren Loughnan, geçtiğimiz aylarda duyurduğu hamileliğine ilişkin yeni bir paylaşım yaptı.

BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLADI

Anne olmak için geri sayıma başlayan Chloe Loughnan, karnının iyice belirginleştiği yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü model, paylaşımında "Bizim minik prens geliyor" ifadelerini kullanarak erkek bebek beklediğini açıkladı.

SERDAR ORTAÇ İLE EVLİYKEN ÇOCUK İSTEMEMİŞTİ

Loughnan'ın bebek haberi, eski eşi Serdar Ortaç'ın yıllar önce yaptığı açıklamaları da yeniden akıllara getirdi. 2014 yılında evlenen ve 2019'da boşanan çiftin evliliği sırasında Ortaç, baba olmak istediğini ancak bu isteğinin gerçekleşmediğini anlatmıştı. Ünlü şarkıcı, o dönem eşinin çocuk sahibi olma konusunda kendisine sürekli sonraki yılı işaret ettiğini söylemişti.

SERDAR ORTAÇ'TAN HAMİLELİK AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Eski eşinin hamile olduğunu öğrenmesinin ardından geçtiğimiz eylül ayında konuşan Serdar Ortaç, Loughnan'a iyi dileklerini iletmişti. Ortaç, "Allah analı babalı büyütsün. Güzel bir şey" diyerek eski eşinin annelik heyecanını değerlendirmişti.

ANNE OLMAYA HAZIRLANIYOR

Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra hayatına devam eden Chloe Loughnan, mimar Fergus Hennessy ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Hennessy'nin 2023 yılında yaptığı evlilik teklifini kabul eden Loughnan, hamile olduğunu ise geçtiğimiz ağustos ayında açıklamıştı. Ünlü model, şimdi ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor.