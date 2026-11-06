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Afyon İhsaniye'de silahlı saldırıda ölen 8 kişiden 3'ünün cenazesi Kırşehir'e getirildi

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Afyon İhsaniye'de silahlı saldırıda ölen 8 kişiden 3'ünün cenazesi Kırşehir'e getirildi
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde dün silahlı saldırıda hayatını kaybeden 8 kişiden 3'ünün cenazesi Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Yabanlı köyüne getirildi. Yabanlılar Derneği Başkanı İdris Durmuş, cenazeler için başsağlığı diledi.

AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesinde dün silahlı saldırıda hayatını kaybeden 8 kişiden 3'ünün cenazesi, Kırşehir'e getirildi.

Afyonkarahisar'da Arif Sefa Özdemir'in (30) pompalı tüfekle öldürdüğü Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Numan Toprak'ı (56) cenazeleri, Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Yabanlı köyüne getirildi. Yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Yabanlılar Derneği Başkanı İdris Durmuş, "Yaşanan olayda Uzel ve Toprak ailelerinin fertleri, bizim aşiretimizin evlatlarıydı. Her iki aileye de başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah rahmet eylesin. Maalesef bizim aşiretimizin en büyük sorunlarından biri de bu tür olaylar. Türkiye'nin dört bir yanında biçerdöver işi yapıyoruz. Yaptığımız bu iş, Rusya'ya kadar uzanıyor. Ancak aileden edindiğim bilgiler doğrultusunda, cinayet şüphelisini aile tanımıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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