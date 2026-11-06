Amedspor taraftarlarından Galatasaray'ın stadı önünde pankartlı mesaj

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Yarın akşam saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak maç öncesinde Amedspor taraftarları İstanbul'da pankartlı bir buluşma gerçekleştirdi. Galatasaray'ın stadı yakınlarında çekilen fotoğrafta, taraftarların yan yana açtığı üç farklı pankart görüldü.

"AMEDLİLER GELİYOR!"

Taraftarların açtığı pankartlardan birinde büyük harflerle "Amedliler geliyor!" ifadesi yer aldı. Pankartın alt bölümünde ise üç kişinin resmedildiği bir çizim dikkat çekti.

"YILDIZLAR SİZİN OLSUN, GÜNEŞ ZATEN BİZİMDİR"

Bir diğer pankartta "Yıldızlar sizin olsun, güneş zaten bizimdir" sözleri yer alırken altında "Barricade Defenders" imzası görüldü. Maç öncesinde RAMS Park çevresinde açılan pankartlar, Amedspor taraftarlarının karşılaşma öncesindeki hazırlıklarından biri olarak dikkat çekti.

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Kaynak: Haberler.com