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Amedspor taraftarlarından Galatasaray'ın stadı önünde pankartlı mesaj

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Amedspor taraftarlarından Galatasaray'ın stadı önünde pankartlı mesaj
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21 yorum Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amedspor taraftarları, yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın stadı yakınlarında pankart açtı. Taraftarların "Amedliler geliyor!" ve "Yıldızlar sizin olsun, güneş zaten bizimdir" yazılı pankartları dikkat çekti.

Yarın akşam saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak maç öncesinde Amedspor taraftarları İstanbul'da pankartlı bir buluşma gerçekleştirdi. Galatasaray'ın stadı yakınlarında çekilen fotoğrafta, taraftarların yan yana açtığı üç farklı pankart görüldü.

"AMEDLİLER GELİYOR!"

Taraftarların açtığı pankartlardan birinde büyük harflerle "Amedliler geliyor!" ifadesi yer aldı. Pankartın alt bölümünde ise üç kişinin resmedildiği bir çizim dikkat çekti.

"YILDIZLAR SİZİN OLSUN, GÜNEŞ ZATEN BİZİMDİR"

Bir diğer pankartta "Yıldızlar sizin olsun, güneş zaten bizimdir" sözleri yer alırken altında "Barricade Defenders" imzası görüldü. Maç öncesinde RAMS Park çevresinde açılan pankartlar, Amedspor taraftarlarının karşılaşma öncesindeki hazırlıklarından biri olarak dikkat çekti.

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Kaynak: Haberler.com
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Mehmet Vatandaş:Akılları sıra edebiyat yapmışlar birisi bu mallara güneşin de zaten bir yıldız olduğunu öğretsin:)))
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:★ Okurların en beğendiği

Akılları sıra edebiyat yapmışlar birisi bu mallara güneşin de zaten bir yıldız olduğunu öğretsin:)))

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme5
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Haber Yorumları128547Ab&:

bu hafta +18 var amwde yazık olcdk

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber Yorumlarıdelikanlı genc:

off fena laf koymuş Amed.

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Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıVedat Vermez:

Futbolumuza renk getiren Amedspor'a ve rakibi Galatasaray'a başarılar dilerim. Dilerim futbolun ruhuna yakışan bir maç olur, hak eden kazanır.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıMurat denizli:

hırsız pkklılar

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme9
Haber YorumlarıMustafa Karaoglu:

Tahrik yapmayın. ırkcılık yapmayın. Bu dili bırakmayı ne zaman öğreneceksiniz .

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıBurhan Asker:

murat neyini çaldılar bunu söyle. ve sen kime pkk diyorsun lavuk. bu ülkede kim neleri çalıyor çırpıyor hepsini biliyoruz. götün yiyorsa gerçekleri yaz buraya klavye erkeği seni

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Haber YorumlarıMurat Vural:

Evet anlaşılan pkk İstanbul da sahaya inmiş . Bu maçta çok olaylar olur benden söylemesi

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Haber YorumlarıYılmaz Kaya:

Hiçde olay olmaz , sen Provakasyonluk yapmazsan tabiii.

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