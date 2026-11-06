Cem Yılmaz'dan aşk hayatıyla ilgili şaşırtan açıklama: Doktor yasakladı

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, katıldığı davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunuyla sevenlerini endişelendiren Yılmaz, hem son sağlık durumu hem de aşk hayatı hakkında konuştu.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Cem Yılmaz, geçtiğimiz aylarda Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde anjiyo olan ünlü komedyen, tedavisinin ardından bir süre evinde dinlenmişti. Sağlık kontrollerini aksatmadığı belirtilen Yılmaz, katıldığı davette durumunun iyi olduğunu söyledi.

"BİR İLİŞKİM YOK, DOKTORUM YASAKLADI"

Davette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cem Yılmaz'a aşk hayatı da soruldu. "Bir ilişkiniz var mı?" sorusuyla karşılaşan ünlü komedyen, kendine has esprili üslubuyla "Bir ilişkim yok, doktorum yasakladı" yanıtını verdi. Yılmaz'ın aşk hayatına ilişkin bu sözleri dikkat çekti.

AŞK HAYATINA ESPRİLİ YANIT

Özel hayatıyla da sık sık merak konusu olan Cem Yılmaz, bu kez ilişki sorusunu doktorunu işaret ederek yanıtladı. Ünlü komedyenin sözlerinin gerçek bir tıbbi yasaktan mı yoksa espriden mi kaynaklandığına ilişkin başka bir açıklama yapılmadı.