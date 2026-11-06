Serenay Sarıkaya'nın 11 yıllık hayali gerçek oldu! Ajda Pekkan'la düet yaptı

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Netflix'in Türkiye'deki 10. yılı için düzenlenen kutlama gecesi, ünlü isimleri bir araya getirdi. Gecenin dikkat çeken anlarından biri ise Türk pop müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan ile başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya'nın sahnede buluşması oldu.

AJDA PEKKAN VE SERENAY SARIKAYA'DAN SÜRPRİZ DÜET

Kutlama sırasında sahneye çıkan Ajda Pekkan ve Serenay Sarıkaya, mikrofonları birlikte tutarak şarkı söyledi. İkilinin düet yaptığı anlar kameraya yansırken, sahnedeki performansları davete damga vuran anlardan biri oldu.

11 YIL ÖNCEKİ HAYALİ GERÇEK OLDU

Düetin ardından Serenay Sarıkaya'nın yıllar önce yaptığı bir açıklama yeniden dikkat çekti. Ünlü oyuncunun 2015 yılında verdiği bir röportajda Ajda Pekkan ile düet yapmak istediğini dile getirdiği ortaya çıktı. Aradan geçen 11 yılın ardından Sarıkaya, hayalini kurduğu sanatçıyla aynı sahneyi paylaşma fırsatı buldu.

YILLAR SONRA AYNI SAHNEDE BULUŞTULAR

Oyunculuğunun yanı sıra şarkı söylediği performanslarla da tanınan Serenay Sarıkaya'nın Ajda Pekkan'la gerçekleştirdiği düet, gecenin öne çıkan görüntüleri arasında yer aldı. İkilinin birlikte şarkı söylediği anların videosu da paylaşıldı.