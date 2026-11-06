Icardi'nin başı dertte! Lüks villa yüzünden icralık oldu

Galatasaray'da geçirdiği dönemde sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, bu kez İstanbul'daki kira anlaşmazlığıyla gündeme geldi. Arjantinli futbolcunun Göktürk'te kiraladığı lüks villayı sözleşme süresi dolmadan tahliye etmesi, ev sahibi şirketle arasında hukuki anlaşmazlığa yol açtı.

YILLIK KİRASI 504 BİN DOLAR

Icardi'nin geçtiğimiz yıl İstanbul'un Göktürk semtinde yıllık 504 bin dolar, yaklaşık 23 milyon 330 bin lira bedelle lüks bir villa kiraladığı belirtildi. Ancak yıldız futbolcunun bir yıllık kira sözleşmesinin sona ermesine 4 ay kala villayı boşalttığı ifade edildi. Ev sahibi şirket, sözleşme süresinin tamamlanmaması nedeniyle kalan aylara ait kira bedelini talep etti.

8 MİLYON LİRALIK İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Mülk sahibi şirket, Icardi'den kalan 4 aylık döneme ilişkin 8 milyon liralık kira bedelinin ödenmesini istedi. Arjantinli futbolcunun söz konusu ödemeyi kabul etmemesi üzerine şirket, icra müdürlüğüne başvurarak takip başlattı. Icardi'nin avukatları aracılığıyla icra takibine itiraz etmesinin ardından anlaşmazlık yargıya taşındı. Ev sahibi şirket, itirazın iptali için İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.