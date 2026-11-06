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Icardi'nin başı dertte! Lüks villa yüzünden icralık oldu

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Icardi'nin başı dertte! Lüks villa yüzünden icralık oldu
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Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi, İstanbul'da kiraladığı lüks villa nedeniyle mahkemelik oldu. Yıllık 504 bin dolara kiraladığı evi sözleşme bitimine 4 ay kala boşaltan Arjantinli yıldız hakkında 8 milyon liralık icra takibi başlatıldı. Ev sahibi şirketin ihtiyati haciz talebi ise mahkeme tarafından reddedildi.

  • Mauro Icardi, İstanbul Göktürk'te yıllık 504 bin dolar bedelle kiraladığı lüks villayı bir yıllık sözleşmesinin bitimine 4 ay kala tahliye etti.
  • Ev sahibi şirket, kalan 4 aya ilişkin 8 milyon liralık kira bedeli için icra takibi başlattı; Icardi'nin itirazı üzerine itirazın iptali davası İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açıldı.
  • Mahkeme, ev sahibi şirketin Icardi hakkındaki ihtiyati haciz talebini reddetti; alacak ve tazminat davası görülmeye devam ediyor.

Galatasaray'da geçirdiği dönemde sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, bu kez İstanbul'daki kira anlaşmazlığıyla gündeme geldi. Arjantinli futbolcunun Göktürk'te kiraladığı lüks villayı sözleşme süresi dolmadan tahliye etmesi, ev sahibi şirketle arasında hukuki anlaşmazlığa yol açtı.

YILLIK KİRASI 504 BİN DOLAR

Icardi'nin geçtiğimiz yıl İstanbul'un Göktürk semtinde yıllık 504 bin dolar, yaklaşık 23 milyon 330 bin lira bedelle lüks bir villa kiraladığı belirtildi. Ancak yıldız futbolcunun bir yıllık kira sözleşmesinin sona ermesine 4 ay kala villayı boşalttığı ifade edildi. Ev sahibi şirket, sözleşme süresinin tamamlanmaması nedeniyle kalan aylara ait kira bedelini talep etti.

8 MİLYON LİRALIK İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Mülk sahibi şirket, Icardi'den kalan 4 aylık döneme ilişkin 8 milyon liralık kira bedelinin ödenmesini istedi. Arjantinli futbolcunun söz konusu ödemeyi kabul etmemesi üzerine şirket, icra müdürlüğüne başvurarak takip başlattı. Icardi'nin avukatları aracılığıyla icra takibine itiraz etmesinin ardından anlaşmazlık yargıya taşındı. Ev sahibi şirket, itirazın iptali için İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

"VİLLAYI HASARLI BIRAKTI" İDDİASI

Dava dosyasına giren iddialar arasında villanın tahliye edilirken hasarlı bırakıldığı da yer aldı. Ev sahibi şirket, mahkemeye sunduğu dilekçede Icardi'nin mülkte ciddi hasara neden olduğunu öne sürdü.

Şirket ayrıca transfer döneminin sona ermesiyle Arjantinli futbolcunun yurt dışına çıkabileceğini belirterek ihtiyati haciz talebinde bulundu.

MAHKEMEDEN ICARDI LEHİNE KARAR

Dosyayı ve sunulan delilleri değerlendiren mahkeme, ev sahibi şirketin Icardi hakkında yaptığı ihtiyati haciz başvurusunu reddetti. Ancak bu karar, taraflar arasındaki kira anlaşmazlığını sona erdirmedi. Arjantinli yıldız ile ev sahibi şirket arasındaki alacak ve tazminat davasının İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülmesine devam edilecek.

Kaynak: Haberler.com
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