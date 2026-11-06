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Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor

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Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
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Akaryakıt fiyatlarında peş peşe indirim haberleri geldi. Benzinin litre fiyatına yapılan 6 lira 8 kuruşluk indirimin ardından motorinde de bu gece yarısından itibaren 5 lira 47 kuruşluk indirim bekleniyor. İndirimin pompaya yansımasıyla motorinin litre fiyatı yeniden 100 TL'nin altına gerileyecek.

  • Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 lira 47 kuruşluk indirim öngörülüyor.
  • Beklenen indirimle motorin fiyatları yeniden 100 TL'nin altına, çift haneli seviyelere inecek.
  • Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli 6 lira 8 kuruşluk indirim pompa satış fiyatlarına yansıtıldı.

ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından uluslararası piyasalarda motorin fiyatlarında yaşanan sert düşüşün Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Benzine yapılan 6 lira 8 kuruşluk indirimin ardından motorin kullanıcılarını sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 lira 47 kuruşluk indirim öngörülüyor.

MOTORİN FİYATI 100 TL'NİN ALTINA DÜŞECEK

ANKA Haber Ajansına konuşan sektör kaynakları, uluslararası piyasalarda motorin fiyatlarının gerilemesiyle birlikte Türkiye'de de büyük bir indirimin gündeme geldiğini belirtti.

Kaynaklar, "Bu gece yarısından geçerli 5 TL 47 kuruş indirim bekleniyor. Motorin fiyatları, yeniden 100 TL'nin altına gerileyecek" açıklamasında bulundu.

Beklenen indirimin gerçekleşmesi halinde motorin fiyatları uzun bir aranın ardından yeniden çift haneli seviyelere inecek.

ABD SEÇİMLERİNİN ARDINDAN FİYATLAR GERİLEDİ

ABD'de yapılan ara seçimlerde Demokratların Kongrenin her iki kanadında da çoğunluğu elde etmesinin ardından uluslararası motorin fiyatlarında düşüş yaşandı.

2 Kasım'da tonu 1390 dolar seviyesinde bulunan motorin, 3 Kasım'da bir ara 1450 dolara kadar yükseldi. Seçim sonuçlarının ardından düşüşe geçen fiyatlar, 5 Kasım Perşembe günü 1293 dolara kadar geriledi.

Uluslararası piyasalarda yaşanan bu gerilemenin Türkiye'deki pompa fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.

İNDİRİMİN ARDINDAN ZAM GELEBİLİR

Sektör kaynakları, motorin fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olmayabileceği konusunda da uyarıda bulundu. ABD ile İran arasındaki gerilimin piyasalarda yeniden fiyat artışına yol açabileceği belirtildi.

Kaynaklar, "Motorinde bir miktar artış söz konusu. Artış devam eder mi? Ederse indirimi izleyen günlerde zam gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

BENZİNE 6 LİRA 8 KURUŞ İNDİRİM YAPILDI

Öte yandan benzin fiyatlarında da önemli bir düşüş yaşandı. Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 6 lira 8 kuruş indirim yapıldı. Söz konusu indirim pompa satış fiyatlarına yansıtıldı.

Motorinde beklenen 5 lira 47 kuruşluk indirimin de gerçekleşmesi halinde akaryakıt fiyatlarında peş peşe iki büyük düşüş yaşanmış olacak.

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Kaynak: ANKA
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Yılmaz:

en az 10 tl inmesi lazimdı mazotun

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Haber YorumlarıŞevki Sünger:

gemicik alırken nas yok millete nas var sonra mazot 100

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Haber YorumlarıAkın Tosunoğlu:

devletin geçim kaynağı mazot devlet vatandaşı soyuyor zenginlerden devletisoyuyor

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