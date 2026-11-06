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Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü saldırıda ölen öğretmen Ayşe Sena Demir defnedildi

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Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü saldırıda yaşamını yitiren Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir için Antalya Muratpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları gözyaşı döktü; Demir, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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SENA ÖĞRETMENİN YAKINLARI TABUTUNA SARILDI

Afyonkarahisar'daki saldırıda öldürülen Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir için Antalya Muratpaşa Camisi'nde tören düzenlendi. Yakınları, Türk bayrağına sarılı tabut musalla taşına konulduğunda öperek uzun süre gözyaşı döktü. Demir'in babası Ahmet Demir ise tabutun önüne konulan kızının fotoğrafına dokunarak gözyaşı döktü.

Cuma vakti kılınan cenaze namazına Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, İl jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, İl Millli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş ve Demir'in yakınları katıldı. Demir'in cenaze namazını, İl Müftüsü Aydın Yığman kıldırdı.

Cenaze namazının ardından Demir'in cenazesi evine götürülerek helallik alındı. Ardından Kurşunlu Mezarlığı'na getirildi. Mezarlıktaki törene katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Demir'in ailesine başsağlığı diledi. Törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, "Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden, Yukarıtandır Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ayşe Sena Demir öğretmenimize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınlarına, sevenlerine ve tüm eğitim camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Hayatının en verimli çağında bir eğitim neferimizin böylesine acı bir olayla hayatını kaybetmesi yüreğimizi derinden yaraladı. Yaşanan bu elim olayın acısını yüreğimizde hissediyor, bir daha benzer acıların yaşanmamasını temenni ediyorum. Ayşe Sena Demir öğretmenimiz ve saldırıda hayatını kaybeden 8 vatandaşımızın mekanı cennet olsun" dedi.

ARAÇTAKİ MESLEKKTAŞI DA KATILDI

Törenin ardından Ayşe Sena öğretmenin naaşı defnedildi. Cenaze törenine Demir'in hayatını kaybettiği araçt bulunan meslektaşı Beden Eğitimi Öğretmeni Sultan Sema Gökçe de katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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