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Manisa'da kan donduran cinayet! Annesini ve kardeşini öldürdü, kaçarken ablasını arayıp itiraf etti

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Manisa'da kan donduran cinayet! Annesini ve kardeşini öldürdü, kaçarken ablasını arayıp itiraf etti
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Uğur Kabaağaç (45), evde çıkan tartışmanın ardından annesi Hülya Aktaş (73) ile kardeşi Hüseyin Kabaağaç'ı (42) mutfaktan aldığı bıçakla öldürdü. Kaçarken ablasını telefonla arayıp "Annemi ve kardeşimi öldürdüm" diyen şüpheli yakalandı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Uğur Kabaağaç (45), tartıştığı annesi Hülya Aktaş (73) ile kardeşi Hüseyin Kabaağaç'ı (42) mutfaktan aldığı bıçakla öldürdü.
  • Olay, Ayniali Mahallesi 3316. Sokak'taki 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede saat 08.30 sıralarında meydana geldi.
  • Kaçarken ablasını telefonla arayıp cinayeti itiraf eden Uğur Kabaağaç yakalanırken, anne ve oğlunun cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde Uğur Kabaağaç (45), tartıştığı annesi Hülya Aktaş (73) ile kardeşi Hüseyin Kabaağaç'ı (42) bıçaklayarak öldürdü.

MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA SALDIRDI

Olay, saat 08.30 sıralarında Ayniali Mahallesi 3316. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Eve gelen Uğur Kabaağaç ile annesi Hülya Aktaş ve kardeşi Hüseyin Kabaağaç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Uğur Kabaağaç, mutfaktan aldığı bıçakla annesi ile kardeşini bıçakladı.

KAÇARKEN ABLASINI ARAYIP İTİRAF ETTİ

Uğur Kabaağaç, kaçarken ablasını telefonla arayıp, "Annemi ve kardeşimi öldürdüm" dedi. Ablasının ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, anne ile oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Hülya Aktaş ile oğlunun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan Uğur Kabaağaç yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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