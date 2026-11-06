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Athena Gökhan 30 milyon liraya yeşile döndü! Son hali şaşırttı

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Athena Gökhan 30 milyon liraya yeşile döndü! Son hali şaşırttı
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Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, bir yemek sipariş markasının reklam filmi için yıllardır kullandığı turuncu saçlarına veda ederek yeşile boyattı. Ünlü şarkıcının dikkat çeken imaj değişikliği karşılığında 30 milyon lira aldığı öne sürüldü.

  • Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, reklam yüzü olduğu yemek sipariş markasının turuncudan yeşile geçiş kampanyası için saçlarını yeşile boyattı.
  • Özoğuz'un markayla 30 milyon liralık anlaşma yaptığı iddia edildi, ancak bu rakam sanatçı veya marka tarafından resmi olarak doğrulanmadı.
  • Martin Werner'in yönettiği reklam filmi, "İşin rengi değişti, sevdikleriniz değişmedi" sloganıyla markanın yeni kimliğini Özoğuz'un saç rengindeki değişim üzerinden anlatıyor.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, bu kez şarkılarıyla değil, imajındaki radikal değişiklikle dikkat çekti. Yıllardır turuncu saçlarıyla tanınan ünlü şarkıcı, reklam yüzü olduğu yemek sipariş markasının yeni kampanyası için kamera karşısına geçti. Markanın renk değişimine uyum sağlayan Özoğuz, saçlarını yeşile boyatarak alışılmış görüntüsünden uzaklaştı.

30 MİLYON LİRALIK ANLAŞMA İDDİASI

Gökhan Özoğuz'un reklam kampanyası için aldığı ücret de merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının markayla 30 milyon liralık bir anlaşma yaptığı ileri sürüldü. Ancak söz konusu rakam, sanatçı veya marka tarafından resmi olarak doğrulanmadı.

TURUNCU SAÇLARINA VEDA ETTİ

Yemek sipariş markasının turuncudan yeşile geçişini duyurmak amacıyla hazırlanan reklam filminde Gökhan Özoğuz başrolde yer aldı. "İşin rengi değişti, sevdikleriniz değişmedi" sloganıyla hazırlanan kampanyada, markanın yeni kimliği şarkıcının saçlarındaki değişim üzerinden anlatıldı.

Uluslararası reklam yönetmeni Martin Werner'in yönettiği filmde Özoğuz'un yıllardır kullandığı turuncu saçları yeşile dönüştürüldü.

YENİ İMAJI DİKKAT ÇEKTİ

Reklam kampanyası için imajını değiştiren Gökhan Özoğuz'un yeşil saçlı görüntüsü, çalışmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu. Ünlü şarkıcının alışılmış tarzından farklı görünümü, reklam filminde markanın yeni renklerini temsil etti.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTarzoptik Optik:

Bunlar bu tipler para İçin herşeyi yapar anladınız sizzz

Yorum Beğen1
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