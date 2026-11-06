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Gelin kendini kurtardı, damat fena yakalandı

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Gelin kendini kurtardı, damat fena yakalandı Haber Videosunu İzle
Gelin kendini kurtardı, damat fena yakalandı
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Düğün salonuna giriş yapmaya hazırlanan kuaför damat, yetiştirdiği çıraklarının sürpriziyle karşılaştı. Gelin hızla uzaklaşırken damadın etrafını saran çırakları, şaka amaçlı onu itip kakarak dövmeye başladı. Damadın kalabalıktan kurtulmaya çalıştığı eğlenceli anlar kameraya yansıdı.

Bir düğünde kaydedilen görüntüler, davetlilerin eğlenceli anlarına sahne oldu. Mesleği kuaförlük olan damat, gelinle birlikte düğün alanına giriş yaptığı sırada arkadaşlarının ve yetiştirdiği çıraklarının hazırladığı sürprizle karşılaştı. Gelin, yaşanacakları fark ederek hızla uzaklaşırken damat kalabalığın arasında kaldı.

YILLARCA ÇIRAK YETİŞTİRDİ, BU KEZ SIRA ONLARA GELDİ

Görüntülerde damadın etrafını saran kişilerin şakalaşarak kendisini itip kakmaya başladığı görüldü. Damat ise kalabalığın arasından kurtulmaya çalışırken çevredekiler yaşananları gülerek izledi.

Videoda yer alan "Yıllarca çırak yetiştirdi, sıra çıraklara gelmiş" ifadesi de yapılan şakanın nedenini ortaya koydu.

GELİN UZAKLAŞTI, DAMAT KALABALIĞIN ARASINDA KALDI

Düğün alanındaki hareketli anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Damadın arkadaşlarının arasında koşuşturarak uzaklaşmaya çalıştığı görüntüler, düğün girişinde yaşanan sıra dışı şakayı gözler önüne serdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Yurdum insanı döverek bile şaka yapar. Arkadaşı yeni avukat olan adam, avukat arkadaşına hediyesi olsun diye suç işleyerek olay yapıp mahkemelik oluyor.

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Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

ne zaman insan gibi yaşamayı öğreneceğiz?iinsan gibi nezaketle eğlenmeyi, gülmeyi ne zaman öğreneceğiz

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