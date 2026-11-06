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Benzinde 6 lira 8 kuruşluk indirim pompaya yansıdı

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Benzinde 6 lira 8 kuruşluk indirim pompaya yansıdı
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Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 6 lira 8 kuruş indirim yapıldı. İndirimle birlikte benzinin litresi İstanbul'da 74 lira 42 kuruşa, Ankara'da 75 lira 42 kuruşa, İzmir'de 75 lira 62 kuruşa gerilerken, motorinin litre fiyatı 100 lirada sabit kaldı.

  • Benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren 6 lira 8 kuruşluk indirim yansıdı.
  • İndirim sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 74 lira 42 kuruş, Ankara'da 75 lira 42 kuruş, İzmir'de 75 lira 62 kuruş, Doğu illerinde 77 lira 2 kuruş oldu.
  • Motorin fiyatlarında değişiklik yaşanmadı ve litre fiyatı 100 lira seviyesinde kaldı.

Küresel petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından benzin fiyatlarında beklenen indirim gerçekleşti. Gece yarısından itibaren pompaya yansıyan 6 lira 8 kuruşluk indirimle birlikte sürücüler yeni fiyatlarla karşılaştı. 

İndirim sonrasında benzinin litre fiyatı İstanbul'da 74 lira 42 kuruşa, Ankara'da 75 lira 42 kuruşa, İzmir'de ise 75 lira 62 kuruşa geriledi. Doğu illerinde benzinin litre fiyatı 77 lira 2 kuruş seviyesine düştü.

MOTORİN FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Benzine yapılan yüksek tutarlı indirime karşın motorin fiyatlarında henüz bir değişiklik yaşanmadı. Motorinin litre fiyatı 100 lira seviyesinde kalırken, benzin ve motorin arasındaki fiyat farkı da arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki işlenmiş petrol ürünlerinin fiyatları ve döviz kurundaki değişimler dikkate alınarak belirleniyor. 

Akdeniz piyasasında oluşan ürün fiyatları ve dolar kuru üzerinden hesaplanan rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), EPDK gelir payı, dağıtım ve bayi marjları ile Katma Değer Vergisi (KDV) eklenerek nihai pompa fiyatı oluşturuluyor. 

Akaryakıt fiyatları, nakliye maliyetleri ve dağıtım şirketlerinin fiyat politikalarına bağlı olarak iller arasında farklılık gösterebiliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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