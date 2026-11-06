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İhsaniye'de 8 kişiyi öldüren şüphelinin Bozhöyük köyündeki evi görüntülendi

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İhsaniye'de 8 kişiyi öldüren şüphelinin Bozhöyük köyündeki evi görüntülendi Haber Videosunu İzle
İhsaniye'de 8 kişiyi öldüren şüphelinin Bozhöyük köyündeki evi görüntülendi
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İhsaniye ilçesinde aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren şüpheli Arif Sefa Ö.'nün Bozhöyük köyündeki evi görüntülendi. Eskişehir'de yakalanan şüphelinin ailesiyle yaşadığı tek katlı evin çevresinde ve köyde büyük sessizlik olduğu görüldü.

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren cinayet şüphelisi Arif Sefa Ö.'nün İhsaniye ilçesine bağlı Bozhöyük köyündeki evi görüntülendi.

İhsaniye ilçesinde art arda gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 8 kişiyi katlettikten sonra kaçtığı Eskişehir'de yakalanan firari şüpheli Arif Sefa Ö.'nün memleketi Bozhöyük köyündeki evi görüntülendi. Olayın ardından şahsın ailesiyle birlikte yaşadığı tek katlı müstakil evin çevresinde ve köyde büyük sessizlik hakim olduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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