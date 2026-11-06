Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam

Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakamGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ekonomi yönetiminin emekli maaşlarına yönelik hazırladığı alternatif zam modellerinde sona gelindi. Enflasyon farkının yanı sıra refah payı ve seyyanen zam seçenekleri de değerlendirilecek. Tüm emeklileri kapsayacak iyileştirmeler üzerinde durulurken bayram ikramiyesinin 5 bin liraya çıkarılması da gündemde...
- Ekonomi yönetimi ile AK Parti grubunun hazırladığı alternatifli zam paketi, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda değerlendirilecek.
- Masadaki seçenekler arasında enflasyon artışına ek olarak refah payı ve seyyanen zam yer alıyor.
- 2025'te 4 bin liraya yükseltilen ve 2026'da aynı seviyede korunan Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5 bin liraya çıkarılması değerlendiriliyor.
Milyonlarca emeklinin ocak ayında yapılacak zam oranına kilitlendiği şu günlerde, Ankara'da yürütülen çalışmalarda kritik aşamaya geçildi. Ekonomi yönetimi ile AK Parti grubu tarafından titizlikle hazırlanan alternatifli zam paketinin, önümüzdeki günlerde toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.
REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM
Masadaki seçenekler arasında, gerçekleşecek enflasyon artışına ilave olarak verilecek refah payı ve seyyanen zam imkanları ilk sırada yer alıyor. EKK toplantısında alternatifli zam modellerinin bütçeye getireceği yük ve maliyet tabloları tek tek ele alınacak. Hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte tüm emeklileri kapsayacak iyileştirmenin nihai çerçevesi netlik kazanacak.
BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM BEKLENTİSİ
Maaş artışlarının yanı sıra emeklilerin her iki bayramda aldığı ikramiyelerde de artışa gidilmesi masadaki güçlü başlıklar arasında bulunuyor. 2025 yılında 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilen ve 2026 yılında aynı seviyede korunan Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin, yeni düzenlemeyle birlikte 5 bin liraya çıkarılması değerlendiriliyor.
NİHAİ KARARI ERDOĞAN VERECEK
Ekonomi yönetiminin bütçe dengelerini de gözeterek hazırladığı alternatifli modeller, EKK'daki görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirine sunulacak. En düşük emekli aylığını 30 bin lira civarına çekmeyi hedefleyen düzenlemenin detaylarını kamuoyuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.