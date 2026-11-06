Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekonomi yönetiminin emekli maaşlarına yönelik hazırladığı alternatif zam modellerinde sona gelindi. Enflasyon farkının yanı sıra refah payı ve seyyanen zam seçenekleri de değerlendirilecek. Tüm emeklileri kapsayacak iyileştirmeler üzerinde durulurken bayram ikramiyesinin 5 bin liraya çıkarılması da gündemde...

  • Ekonomi yönetimi ile AK Parti grubunun hazırladığı alternatifli zam paketi, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda değerlendirilecek.
  • Masadaki seçenekler arasında enflasyon artışına ek olarak refah payı ve seyyanen zam yer alıyor.
  • 2025'te 4 bin liraya yükseltilen ve 2026'da aynı seviyede korunan Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5 bin liraya çıkarılması değerlendiriliyor.

Milyonlarca emeklinin ocak ayında yapılacak zam oranına kilitlendiği şu günlerde, Ankara'da yürütülen çalışmalarda kritik aşamaya geçildi. Ekonomi yönetimi ile AK Parti grubu tarafından titizlikle hazırlanan alternatifli zam paketinin, önümüzdeki günlerde toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM

Masadaki seçenekler arasında, gerçekleşecek enflasyon artışına ilave olarak verilecek refah payı ve seyyanen zam imkanları ilk sırada yer alıyor. EKK toplantısında alternatifli zam modellerinin bütçeye getireceği yük ve maliyet tabloları tek tek ele alınacak. Hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte tüm emeklileri kapsayacak iyileştirmenin nihai çerçevesi netlik kazanacak.

BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM BEKLENTİSİ

Maaş artışlarının yanı sıra emeklilerin her iki bayramda aldığı ikramiyelerde de artışa gidilmesi masadaki güçlü başlıklar arasında bulunuyor. 2025 yılında 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilen ve 2026 yılında aynı seviyede korunan Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin, yeni düzenlemeyle birlikte 5 bin liraya çıkarılması değerlendiriliyor.

NİHAİ KARARI ERDOĞAN VERECEK 

Ekonomi yönetiminin bütçe dengelerini de gözeterek hazırladığı alternatifli modeller, EKK'daki görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirine sunulacak. En düşük emekli aylığını 30 bin lira civarına çekmeyi hedefleyen düzenlemenin detaylarını kamuoyuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

İlgili Haberler
Bakan Şimşek'ten emekliye zam müjdesiBakan Şimşek'ten emekliye zam müjdesi
Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam48Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi! İşte beklenen tablo14Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi! İşte beklenen tablo
Kaynak: Haberler.com
Athena Gökhan 30 milyon liraya yeşile döndü! Son hali şaşırttı

Saçları 30 milyon liraya yeşerdi!
Üst üste yedinci galibiyet! Bournemouth durdurulamıyor

Bu takımı kim durdurabilecek?
Serenay Sarıkaya'nın 11 yıllık hayali gerçek oldu! Ajda Pekkan'la düet yaptı

Ajda Pekkan mikrofonu Serenay'a uzattı! Geceye damga vurdular
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta yenilgiye rağmen gecenin tek güzel haberi: Orkun Kökçü

Mağlubiyete rağmen gecenin tek güzel haberi
ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman isim Trump'a meydan okudu: Yalan makinesi teklifim hâlâ geçerli

Terörist dediği isimden Trump'a hodri meydan! Ben hazırım...

Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası23

Köylüsünden olay sözler! Bakın 8 kişiyi neden hunharca katletmiş
İsrail televizyonunda Türkiye iddiası: Suriye'ye saldırırsak savaş çıkar

Canlı yayına damga vuran savaş uyarısı: İsrail eğer bunu yaparsa...
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...

Görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişiyi katleden caniden kan donduran sözler
Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar38

Tutuklama talebinin ardından siyaset dünyasından peş peşe açıklamalar
TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu heyetinden Çekya’da temaslar

TBMM heyetinden Çekya'ya kritik ziyaret! Vize sorunu da masada