Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam

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Milyonlarca emeklinin ocak ayında yapılacak zam oranına kilitlendiği şu günlerde, Ankara'da yürütülen çalışmalarda kritik aşamaya geçildi. Ekonomi yönetimi ile AK Parti grubu tarafından titizlikle hazırlanan alternatifli zam paketinin, önümüzdeki günlerde toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM

Masadaki seçenekler arasında, gerçekleşecek enflasyon artışına ilave olarak verilecek refah payı ve seyyanen zam imkanları ilk sırada yer alıyor. EKK toplantısında alternatifli zam modellerinin bütçeye getireceği yük ve maliyet tabloları tek tek ele alınacak. Hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte tüm emeklileri kapsayacak iyileştirmenin nihai çerçevesi netlik kazanacak.

BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM BEKLENTİSİ

Maaş artışlarının yanı sıra emeklilerin her iki bayramda aldığı ikramiyelerde de artışa gidilmesi masadaki güçlü başlıklar arasında bulunuyor. 2025 yılında 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilen ve 2026 yılında aynı seviyede korunan Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin, yeni düzenlemeyle birlikte 5 bin liraya çıkarılması değerlendiriliyor.

NİHAİ KARARI ERDOĞAN VERECEK

Ekonomi yönetiminin bütçe dengelerini de gözeterek hazırladığı alternatifli modeller, EKK'daki görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirine sunulacak. En düşük emekli aylığını 30 bin lira civarına çekmeyi hedefleyen düzenlemenin detaylarını kamuoyuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

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Kaynak: Haberler.com