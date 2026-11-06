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Selin vurduğu ABD'de sokakta köpek balıkları yüzmeye başladı

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Selin vurduğu ABD'de sokakta köpek balıkları yüzmeye başladı Haber Videosunu İzle
Selin vurduğu ABD'de sokakta köpek balıkları yüzmeye başladı
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ABD'nin Florida eyaletinde şiddetli yağışların ardından sel sularıyla kaplanan bir sokakta köpek balığına benzeyen bir canlı görüntülendi. Kızını okuldan almaya giderken suyun içinde hareket eden canlıyı fark eden kadın, şaşkınlık yaşadığı anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler dikkat çekerken canlının köpek balığı olup olmadığı henüz kesinleşmedi.

  • ABD'nin Florida eyaletinde günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar birçok bölgede su baskınlarına yol açtı.
  • Fort Pierce kentinde 25th Street ile Midway Road kavşağında sel suları içinde köpek balığına benzeyen bir canlı görüntülendi.
  • Fort Pierce'ta üç günlük süreçte yaklaşık 254 milimetre yağış kaydedildi ve 2 Kasım'da günlük yağış rekoru kırıldı.

ABD'nin Florida eyaletinde günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar, birçok bölgede su baskınlarına neden oldu. Fort Pierce kentinde sel sularıyla kaplanan bir kavşakta kaydedilen görüntüler ise şaşkınlık yarattı. 25th Street ile Midway Road kavşağında seyreden bir kadın, suyun içerisinde hareket eden ve köpek balığına benzeyen bir canlı fark etti. Kadının cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, canlının araçların yakınında yüzdüğü görüldü.

KIZINI OKULDAN ALMAYA GİDERKEN FARK ETTİ

Görüntüleri kaydeden Franshara Napoleon, fırtına şiddetlenmeden önce kızını okuldan almak için yola çıktığını söyledi. Sel sularıyla kaplanan kavşakta bir hareketlilik fark ettiğini belirten Napoleon, suyun içerisinde köpek balığı olduğunu düşündüğü bir canlı görünce telefonuna sarıldı.

Yaşadığı şaşkınlığı anlatan kadın, gördüklerine inanamadığını ifade etti. Görüntülerde, canlının sırt yüzgecinin zaman zaman suyun üzerine çıktığı ve çevredeki araçlardan uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SOKAKLARI GÖLE ÇEVİRDİ

Florida'nın doğu kıyılarında etkili olan yağışlar, yerleşim yerlerinde ciddi su baskınlarına yol açtı. Fort Pierce kentinde üç günlük süreçte yaklaşık 254 milimetre yağış kaydedildi. Bazı bölgelerde yollar tamamen sular altında kalırken araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Meteorolojik verilere göre Fort Pierce'ta 2 Kasım'da günlük yağış rekoru kırıldı. Sel sularının yükselmesiyle birlikte deniz canlılarının normal yaşam alanlarının dışına çıkmış olabileceği değerlendirildi.

BAŞKA BİR BÖLGEDE DEV BALIK GÖRÜLDÜ

Fort Pierce'taki görüntülerin ardından yaklaşık bir saatlik mesafede bulunan Indian Harbour Beach kentinde de dikkat çekici bir olay yaşandı. Sel sularıyla kaplanan Gleason Park'ta yürüyen kişiler, yanlarından geçen büyük tarpon balıklarını görüntüledi.

Görüntüleri kaydeden Alex Martinez, bölgede uzun yıllardır yaşamasına rağmen parkın bu şekilde sular altında kaldığını daha önce görmediğini belirtti. Balıklardan birinin kendisine yaklaşık 60 santimetre kadar yaklaştığını söyleyen Martinez, yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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