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Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı

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Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı Haber Videosunu İzle
Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı
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Kız arkadaşlarıyla tatile gittiğini söyleyen eşine sürpriz yapmak isteyen adam, hayatının şokunu yaşadı. Eşini lüks kumarhane otelinde başka bir erkekle hem de kendi parasıyla kumar oynarken yakalayan talihsiz koca, intikamını ihaneti an an kayda alarak aldı.

Eşinin arkadaş grubuyla tatile çıktığını beyan etmesi üzerine ona güzel bir jest yapmak isteyen adam, haber vermeden eşinin bulunduğu otele gitti. Ancak sürpriz yapma amacıyla çıkılan yolculuk, sarsıcı bir ihanetin belgelendiği anlara dönüştü.

SÜRPRİZ YAPMAK İSTERKEN...

Otele adım attığında eşini kız arkadaşlarıyla değil, başka bir erkekle yan yana bulan adam gözlerine inanamadı. Talihsiz koca, eşini hem başka bir erkekle aynı odada kalırken hem de kendisinden aldığı paralarla kumar masasında eğlenirken yakaladı.

O ANLARI KAYDEDİP PAYLAŞTI

Karşılaştığı manzara karşısında dünyası başına yıkılan adam, tepkisini olay çıkarmak yerine o anları saniye saniye kaydetmekte buldu. İhaneti ve yaşanan skandalı belgeleyen koca, elde ettiği görüntüleri paylaşarak eşinden sürpriz bir intikam aldı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRecep Çakır:

Vay pezevenk.Ne intikam ama

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Haber Yorumlarırff75vdpzp:

nerede olduğunu yazmamışsın , Türk mü yabancımı ?

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