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Trump seçim hezimetinin faturasını Savunma Bakanı Hegseth'e kesti

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Trump seçim hezimetinin faturasını Savunma Bakanı Hegseth'e kesti
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde Kongre'nin iki kanadını da kaybetmesinin ardından Savunma Bakanı Pete Hegseth'i görevden almayı değerlendirdiği iddia edildi. Seçim hezimetinde İran savaşının artan maliyeti ve Pentagon'daki bütçe krizinin etkili olduğu belirtilirken, Trump'ın Hegseth'in yerine geçebilecek isimler için danışmanlarından öneri istediği öne sürüldü. Olası adaylar arasında Florida Valisi Ron DeSantis'in de adı geçiyor.

Abd Başkanı Donald Trump'ın kabinesinde önemli bir değişikliğe hazırlandığı iddia edildi. Trump'ın Savunma Bakanı Pete Hegseth'i görevden almayı değerlendirdiği ve danışmanlarından olası halefler için isim önermelerini istediği ileri sürüldü. Hegseth'in geleceğine ilişkin tartışmaların, İran savaşı nedeniyle yönetim içinde artan rahatsızlıklar ve Pentagon'un karşı karşıya kaldığı bütçe sorunları nedeniyle yoğunlaştığı belirtildi. Bakanın yaklaşan yurt dışı seyahat programının da askıya alındığı aktarıldı.

İRAN SAVAŞI VE BÜTÇE KRİZİ BASKIYI ARTIRDI

Hegseth üzerindeki baskının temel nedenleri arasında İran savaşının yükselen maliyeti, ABD'nin mühimmat stoklarındaki azalma ve Pentagon'un bütçe taleplerinin Kongre'de engellere takılması gösteriliyor. Cumhuriyetçilerin 2026 ara seçimlerinde Kongre'nin iki kanadında da kontrolü kaybetmesinin ardından yönetim içindeki tartışmaların daha da yoğunlaştığı ifade edildi.

Başkan Yardımcısı JD Vance'in seçim yenilgisini İran savaşına bağladığı, Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis'in ise Hegseth ile Kongre arasındaki gerilimin 1,5 trilyon dolarlık savunma bütçesi talebini zora soktuğunu vurguladığı aktarıldı. Demokratların da yeni dönemde Pentagon'un savaş yönetimi ve askeri operasyonları hakkında soruşturma başlatmaya hazırlandığı belirtildi.

Savunma Bakanı Pete Hegseth

TRUMP DESTEK VERDİ AMA GÖREVDEN ALMA İDDİALARI SÜRÜYOR

Görevden alma iddialarına rağmen Trump, gazetecilerin soruları üzerine Hegseth'in çok iyi iş çıkardığını söyleyerek bakanına destek verdi. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Hegseth'in görevini sonuna kadar sürdüreceğini belirtirken, Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly de Trump'ın savunma bakanına güveninin tam olduğunu ifade etti.

Ancak yönetim kaynaklarına dayandırılan iddialarda, ara seçim kayıplarının ardından Hegseth'in görevden alınması ihtimalinin değerlendirilmeye devam ettiği öne sürüldü.

YERİNE GEÇEBİLECEK İSİM BİLE KONUŞULUYOR

Trump'ın danışmanlarıyla yaptığı görüşmelerde Hegseth'in yerine geçebilecek isimleri değerlendirdiği iddia edildi. Olası adaylar arasında Florida Valisi Ron DeSantis'in de bulunduğu ileri sürüldü. Hegseth'in görevden alınmasına ilişkin henüz resmi bir karar açıklanmadı.

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