Bayğaralar operasyonunun ardından Bakan Gürlek'ten net mesaj

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana merkezli olarak yürütülen “Bayğaralar” organize suç örgütüne yönelik operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, örgüt yapısına ağır darbe vurulduğunu belirterek, “Mücadelemiz aralıksız devam edecek” mesajını verdi.

8 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında; Adana merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Mersin, Tekirdağ, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Eskişehir’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan ve Yunanistan’dan iadesi beklenen bir şüphelinin yaptığı “Bayğaralar” organize suç örgütüne yönelik önemli sonuçlar elde edildi.

52 AYRI SUÇA KARIŞTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Yürütülen çalışmalar sonucunda, aralarında 2 cinayet olayının da bulunduğu toplam 52 ayrı suça karıştıkları belirlenen 287 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin; kasten öldürme, yaralama, nitelikli yağma, adam kaçırma ve ruhsatsız silah bulundurma gibi ağır suçlara karıştıkları bildirildi.

“ÖRGÜT YAPISINA AĞIR DARBE VURULDU”

Adalet Bakanı Gürlek, operasyonun ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suç örgütünün şehirler arası ve uluslararası bağlantılarının ortaya çıkarıldığını belirterek örgüt yapısına ağır darbe vurulduğunu söyledi. Gürlek, “Kasten öldürme, yaralama, nitelikli yağma, adam kaçırma ve silah bulundurma gibi ağır suçlarla toplum huzurunu hedef alan bu yapının şehirler arası ve uluslararası bağlantıları deşifre edilmiş, örgüt yapısına ağır bir darbe vurulmuştur." dedi

ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN İŞLENEN SUÇLAR

Bakan Gürlek, örgütün tehlikesine dikkat çekerken bazı suçların çocuklar üzerinden işlenmiş olmasına da vurgu yaptı ve “Özellikle bazı suçların, suça sürüklenen çocuklar üzerinden işlenmiş olması, bu örgütün ne kadar tehlikeli ve istismar odaklı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.” ifadelerini kullandı.

“MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ SÜRECEK”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletin suç örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edeceğini belirterek şu mesajı verdi: “Devletimiz; suç örgütlerinin yeniden yapılanma girişimlerine asla müsaade etmeyecek, bu yapılar tamamen çökertilene kadar mücadelemizi aralıksız sürdürecektir.”

EKİPLERE TEŞEKKÜR

Başarılı operasyonu yürüten ekiplere de teşekkür eden Gürlek, “Bu başarılı operasyonu koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve sahada büyük bir özveriyle görev yapan Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Operasyon kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü ve yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.