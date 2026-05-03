Haberler

156 şubeli dev marketin sattığı köfteden kanatlı eti ve taşlık çıktı

156 şubeli dev marketin sattığı köfteden kanatlı eti ve taşlık çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde, 156 şubesi bulunan Onur Market’in kasap reyonunda satılan köftede kanatlı eti ve taşlık tespit edildi. Listede 55 işletmede sucuk, kavurma ve diğer ürünlerde de hile belirlendi. Market yetkilileri ürünün merkezde değil şubede hazırlandığını açıkladı. Olay, gıda güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

  • Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 17 Şubat 2026 tarihli taklit ve tağşiş listesinde 156 şubeli Onur Market'in kasap reyonunda satılan kırmızı et köftede kanatlı eti ve taşlık tespit edildi.
  • Listede 55 işletme yer aldı; sucuk, kavurma, bal ve zeytinyağı gibi ürünlerde de hile yapıldığı ortaya çıktı.
  • Onur Market yetkilileri, uygunsuz ürünün merkez tesislerde değil, Eyüpsultan şubesindeki personel tarafından hazırlandığını ve gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 17 Şubat 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaştığı taklit ve tağşiş listesinde, 156 şubesi bulunan Onur Market’in kasap reyonunda satılan kırmızı et köftede uygunsuzluk tespit edildi. Bakanlık denetimleri sonucunda söz konusu köfte ürününde kanatlı eti ve taşlık bulunduğu belirlendi.

LİSTEDE 55 İŞLETME YER ALDI

Gıda güvenliğini ihlal eden toplam 55 işletmenin yer aldığı listede yalnızca köfte değil; sucuk, kavurma, bal ve zeytinyağı gibi birçok temel üründe de hile yapıldığı ortaya çıktı. 

KAVURMADA SAKATAT

Denetimler kapsamında 8 farklı sucuk markasında mekanik ayrılmış kanatlı eti ve gıda boyası kullanımı tespit edildi. Aksaray merkezli Aksamet Et Ürünleri’ne ait sucuklarda gıda boyası bulunurken, Erzurum Karakoçlar Et Ürünleri’nin kavurma ürününde sakatat olarak kalp kullanıldığı raporlandı. Bakanlık, belirli aralıklarla yayımladığı bu listelerle gıda hilesine başvuran üretici ve işletmeleri kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.

ONUR MARKET’TEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin açıklama yapan Onur Market yetkilileri, uygunsuzluk tespit edilen ürünün şirketin merkezdeki et üretim tesislerinde hazırlanmadığını belirtti. Ürünün Eyüpsultan şubesindeki kasap reyonu personeli tarafından hazırlandığını ifade eden yetkililer, ilgili personelin uyarıldığını ve gerekli idari işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) üyesi olan zincir, Et ve Süt Kurumu ile yaptığı protokol kapsamında et fiyatlarını sabitleyen markalar arasında yer alıyor. Şirket, resmi internet sitesinde ürünlerin veteriner hekim kontrolünde ve yüksek hijyen standartlarında hazırlandığını belirtirken, tüm üretim süreçlerinde titizlikle hareket edildiğini vurguluyor.

TARTIŞMALAR ALEVLENDİ

Ancak şube bazlı denetimlerde ortaya çıkan bu durum, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve gıda güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: Haberler.com
İsrail anlaşmayı onayladı! ABD'den iki yeni savaş filosu alıyor

Bu neyin hazırlığı? İsrail dev anlaşmayı onayladı
Almina'nın cenazesinde gözyaşları sel oldu! Annenin ağıtları yürek dağladı

11 yaşındaki Almina'ya son veda! Annenin ağıtları yürekleri dağladı
Mehmetçik'ten duygulandıran hareket: Komutanım, montumuzu verelim

Mehmetçik'ten duygulandıran hareket
İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı

İstanbul'da kaydedilen skandal görüntü emniyeti harekete geçirdi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMengele:

Dua edin kanatli cikmis domuz cikabilirdi domuz gibi olurdunuz kanatli iyidir ucarsiniz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Basın mühürü....!

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi

Otel odasında basılan CHP'li başkan partisinden ihraç edildi
Penceredeki görüntü korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Penceredeki görüntü korkuttu gerçek sonradan ortaya çıktı
Teleferik arızası 3 kişilik aileye kabusu yaşattı

Gökyüzünde kabus! 3 kişilik aileye ecel terleri döktüren arıza
İtalya'dan İran'a nükleer resti: Bu bizim kırmızı çizgimiz

Nükleer kriz büyüyor! İtalya devrede
22 yaşındaki genç, metro istasyonunda raylara düşerek hayatını kaybetti

İstanbul'da kahreden olay! Herkesin gözü önünde yaşandı
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi

Otel odasında basılan CHP'li başkan partisinden ihraç edildi
Penceredeki görüntü korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Penceredeki görüntü korkuttu gerçek sonradan ortaya çıktı
Bulun bu sapığı! İstanbul'un göbeğinde infial yaratan görüntü

Bulun bu sapığı! İstanbul'un göbeğinde infial yaratan görüntü